В українського уболівальника було за кого повболівати. У топ-7 найкращих воротарів 2024-го року увійшов голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Лунін потрапив до топ-10 воротарів світу 2024 року: на якому місці українець

Найкращий воротар 2024 року

25-річний український воротар опинився у солідній компанії суперників: Давіда Раї (Арсенал), Едерсона (Манчестер Сіті), Еміліано Мартінеса (Астон Вілла), Джанлуїджі Доннарумми, (ПСЖ), Майка Меньяна (Мілан) та Унаї Сімона (Атлетік Більбао).

Цікаво. У дуже схожій компанії Лунін був у номінації "найкращий голкіпер" під час вручення "Золотого м'яча". Тоді тріумфував Еміліано Мартінес із англійської Астон Вілли, а Андрій замкнув топ-3 найкращих.

Нагадаємо, що сезон-2023/2024 був найкращим для Луніна у Реалі. Андрій скористався травмами Тібо Куртуа та приголомшив усіх своєю грою – 32 пропущені голи у 31-му матчі та 12 "сухих" поєдинків. У цьому сезоні-2024/2025 українець взяв участь лише у 5-ти іграх "вершкових", у яких пропустив 8 м'ячів у 5-ти матчах та відіграв 2 поєдинки на нуль.

Торік цю нагороду The Best FIFA Football Awards здобув воротар МанСіті Едерсон, який отримав 23 очки.

Цього 2024-го року у номінації "Найкращий воротар" The Best FIFA Football Awards став Еміліано Мартінес із англійської Астон Вілли. Переможця зі сцени оголосив легендарний Джанлуїжджі Буффон.