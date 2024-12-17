За перемогу у цій престижній номінації боролись одразу п'ятеро наставників чоловічих колективів. Серед яких були Карло Анчелотті із мадридського Реала, Ліонель Скалоні, який очолює збірну Аргентини, Луїс де ла Фуенте, який керує національною командою Іспанії, Пеп Гвардіола, який працює на чолі МанСіті, та головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, інформує 24 Канал.

До теми Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2024 року від ФІФА, випередивши Луніна

Нова перемога тренера Луніна

Наприкінці жовтня цього року саме Карло Анчелотті став найкращим тренером року під час церемонії "Золотого м'яча". На минулій номінації конкурентами "Тата Карло" були усі опоненти у списку The Best FIFA Football Awards 2024 зараз.

Нагадаємо! За підсумками 2023-го року найкращим коучем чоловічої команди став головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

У 2024-му році найкращим тренером від ФІФА став головний коуч Реала Карло Анчелотті. Цього разу італійський тренер не проігнорував футбольний захід та виступ зі сцени із промовою вдячності.