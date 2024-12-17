Бразилець Вінісіус Жуніор вважався основним претендентом на "Золотий м'яч" 2024. Однак тоді нагороду з-під носа форварда Реала забрав іспанець Родрі з Манчестер Сіті, пише 24 Канал.

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Компенсація за втрачений "Золотий м'яч"

На церемонії The Best FIFA Football Awards обійшлося без несподіванок. Нагороду в номінації "найкращий футболіст" отримав Вінісіус Жуніор. Для 24-річного бразильця це перша індивідуальна нагорода такого рівня.

У підсумковому голосуванні Вінісіус випередив свого конкурента Родрі.

Вінісіус Жуніор – найкращий гравець року / / фото з мережі Х ФІФА

Здобутки Вінісіуса у 2024 році