Бразилець Вінісіус Жуніор вважався основним претендентом на "Золотий м'яч" 2024. Однак тоді нагороду з-під носа форварда Реала забрав іспанець Родрі з Манчестер Сіті, пише 24 Канал.
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Компенсація за втрачений "Золотий м'яч"
На церемонії The Best FIFA Football Awards обійшлося без несподіванок. Нагороду в номінації "найкращий футболіст" отримав Вінісіус Жуніор. Для 24-річного бразильця це перша індивідуальна нагорода такого рівня.
У підсумковому голосуванні Вінісіус випередив свого конкурента Родрі.
Вінісіус Жуніор – найкращий гравець року / / фото з мережі Х ФІФА
Здобутки Вінісіуса у 2024 році
- Нагадаємо, що у 2024 році Вінісіус Жуніор у складі Реала став чемпіоном Іспанії, володарем Суперкубка Іспанії, Суперкубка УЄФА та переможцем Ліги чемпіонів.
- У фінальному матчі ЛЧ бразилець забив м'яч дортмундській Боруссії. У віці 23 років та 325 днів Вінісіус став наймолодшим гравцем, який забив два м'ячі у двох фіналах Ліги чемпіонів, побивши рекорд Ліонеля Мессі.
- За підсумком Ліги чемпіонів-2023/24 бразильський форвард став найкращим гравцем турніру та потрапив до символічної збірної.