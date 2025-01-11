Усик прибув на церемонію The Ring Awards 2024: з ким зустрівся український чемпіон

Олександр Усик продовжує збирати нагороди за 2024 рік. Король хевівейту матиме нагоду поповнити свою колекцію за підсумком гала-вечора The Ring Awards 2024.

У суботу, 11 січня, у Лондоні відбудеться церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Серед номінантів присутні двоє українців – Олександр Усик та Сергій Богачук, пише 24 Канал.

До теми Усик візьме участь у The Ring Awards 2024: онлайн-трансляція церемонії нагородження

Усик у зірковій компанії на The Ring Awards 2024

У сьогоднішній церемонії візьме участь Олександр Усик. Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі вже прибув на гала-вечір від The Ring.

У кулуарах українець встиг зустрітися з ексабсолютним чемпіоном світу Ленноксом Льюїс, а також президентом Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом. Фотографією подлився у мережі Х The Ring.

Усик у компанії Льюїса та Сулеймана / фото The Ring

Український чемпіон претендує на звання "Боксера року". Також прізвище Усика присутнє ще у трьох номінаціях: перший бій з Тайсоном Ф'юрі номіновано на "Бій року", 9-й раунд того ж поєдинку – на "Раунд року", вечір боксу Усик – Ф'юрі 1 претендує на "Подію року".

Також у номінації "Бій року" та "Раунд року" присутній поєдинок українця Сергія Богачука та Вірджіла Ортіса.

До речі, організатор сезону боксу в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх назвав бій, який готує для Усика. У 2025 році українець зустрінеться у реванші проти Даніеля Дюбуа.