Олександр Усик – найкращий боксер 2024 року за версією The Ring Awards

Український боксер був визнаний найкращим представником свого виду спорту за минулий рік. На рахунку Усика було всього два поєдинки проти одного і того ж суперника.

У суботу, 11 січня, в Лондоні відбулась офіційна церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Однією з головних зірок цього заходу став Олександр Усик, повідомляє 24 Канал.

Як це було Усик візьме участь у The Ring Awards 2024: онлайн-трансляція церемонії нагородження

Усик на вершині

Українець претендував одразу на чотири нагороди завдяки своїм двом переможним боям проти Тайсона Ф'юрі. Найголовнішою була номінація "Боксер року".

В ній суперниками Олександра були Артур Бетербієв (Канада), Даніель Дюбуа (Велика Британія), Джессі Родрігес (США), Юнто Накатані (Японія) та Оскар Коллазо (США). У підсумку ця нагорода дісталась як раз українцю.

У 2024 році Усик провів всього два поєдинки, але вони були дуже визначальними. У травні Олександр здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

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Це дозволило йому зібрати усі чотири пояси у надважкій вазі та стати першим за 25 років абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні. Минулим абсолютом був Леннокс Льюїс.

Вдруге Усик переміг Ф'юрі у грудні. Це був бій-реванш, яким Тайсон скористатися не зміг. Українець тріумфував одностайним рішенням суддів.