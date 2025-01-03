У Тібо Куртуа та головного тренера збірної Бельгії виник конфлікт. Через це голкіпера не включили у заявку на Євро та і сам він відмовився виступати за команду під керівництвом Доменіко Тедеско.

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Куртуа хоче повернутися

Футболіст зазначив, що завжди пишаюся тим, що грає за свою країну. Очевидно, що команда еволюціонувала, і він не знає, що буде в найближчі місяці чи роки. Бельгійця цитує Footmercato.

Очевидно, що я сподіваюся зіграти бодай один матч, щоб належним чином попрощатися з вболівальниками та партнерами. Я хотів би зіграти на чемпіонаті світу, але це не так просто,

– розповів Тібо Куртуа.

Відзначимо, що бельгійський голкіпер у сезоні-2024/2025 зіграв 20 матчів за Реал, у яких пропустив 21 м'яч та 7 разів ворота лишались "сухими".