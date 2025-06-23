Куртуа прокоментував своє майбутнє в Реалі: важливий меседж для Луніна

Тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін може змінити клубну прописку. Перед ним уже не один сезон стоїть дилема – дочекатися шансу в Реалі чи шукати ігрову практику в іншому місці.

Була інформація, що Тібо Куртуа може залишити "вершкових" уже влітку або ж наступного року, що відкривало б великі перспективи для українця. Бельгійський воротар відповів на запитання журналістів, чи дійсно має намір залишити мадридський клуб, повідомляє 24 Канал із посиланням на Managing Madrid.

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Де збирається продовжити кар'єру Куртуа

33-річний голкіпер розповів, що його все влаштовує в Реалі й він навіть планує завершити кар'єру у складі "вершкових". Тож Андрію Луніну буде складно розраховувати на збільшення кількості ігрової практики, адже Тібо Куртуа має повну довіру.

Сподіваюся, я зможу продовжити свій контракт. Я дуже щасливий у Реалі, грати тут – справжня мрія. Я повністю довіряю клубу, вони знають, що хочу залишитися в Мадриді. Сподіваюся, у цій команді я й завершу кар'єру. Але тепер потрібно думати про те, щоб якісно виступати на футбольному полі в найближчих матчах,

– сказав Куртуа.

Зазначимо, що контракт Тібо Куртуа з Реалом розрахований до 30 червня 2026 року. Як повідомляли інсайдери, "вершкові" мають намір продовжити співпрацю з бельгійцем ще на два сезони.

До слова. В кампанії-2024/2025 Куртуа провів 49 матчів на клубному рівні. У них він пропустив 57 голів і 15 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андрій Лунін має декілька варіантів продовження кар'єри. Зокрема, він є головним кандидатом на заміну легендарного голкіпера у гранді Бундесліги.