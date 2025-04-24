Український футболіст підписав контракт із клубом Бундесліги

Після початку повномасштабного вторгнення чимало юних українських спортсменів продовжили свою кар'єру за межами рідної країни. Одним з таких є футболіст Тимофій Солодаренко.

15-річний захисник є вихованцем київського Динамо. У 2022 році він приєднався до академії бременського Вердера.

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Важливий момент у кар'єрі

Там йому вдалося себе проявити й тепер настав наступний етап. Тимофій підписав перший контракт із німецьким клубом, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм футболіста.

Велика подяка моїм батькам за їхню любов і підтримку, а також моїм агентам за довіру та відмінну роботу. Це тільки початок,

– написав Солодаренко.

Зазначимо, що в березні Тимофій Солодаренко дебютував за збірну України U-16. Він провів два поєдинки та навіть відзначився першим голом у матчі проти однолітків з Румунії.

До слова. Головна команда Вердера посідає наразі восьме місце у турнірній таблиці Бундесліги та має 4-матчеву переможну серію. Бременці за чотири тури до закінчення чемпіонату зберігають шанси фінішувати в зоні Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в Німеччині нещодавно за першу команду Фортуни з Дюссельдорфа дебютував 18-річний Максим Лень. Він чудово себе зарекомендував на юнацькому рівні й очікується, що в наступному сезоні може стати вже повноцінною одиницею основного колективу.