Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера сучасності, який перебуває на одному рівні з Усиком

Олександр Усик після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі остаточно зняв питання щодо короля хевівейту. Проте досі виникають дискусії щодо найкращого бійця епохи незалежно від вагової категорії.

Своєю думкою щодо цього поділився колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Американець вважає, що наразі є два боксери, які заслуговують на цей статус.

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Визнання для двох чемпіонів

Окрім українця він виділив ще одного непереможного бійця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing News 24. Бредлі зробив відповідну заяву, коли висловлювався про можливий бій між Канело Альваресом і Теренсом Кроуфордом:

"Всі кажуть, що Канело нокаутує Кроуфорда. Але коли він останній раз когось нокаутував? Вони обидва одного зросту. Ми щойно побачили, як Усик переміг Ф'юрі, який набагато важчий за нього.

Усик переміг набагато важчого хлопця за допомогою своєї майстерності, вмінням. Усик великий боксер і ми знаємо тільки одного сучасного бійця його рівня – це Теренс Кроуфорд".

До слова. Олександр Усик і Теренс Кроуфорд на професійному рівні жодного разу не залишали ринг без перемоги. Українець тріумфував у 23 боях, а американець – у 41 битві.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року авторитетний канал ESPN оприлюднив рейтинг найкращих боксерів P4P. У ньому перші дві сходинки посідають саме Усик і Кроуфорд.