Одіозний депутат підтримав Реброва після відставки

Народний депутат України Микола Тищенко зробив заяву про відставку Сергія Реброва. Політик акцентував увагу на дружніх відносинах.

У середу, 23 квітня, стало відомо про завершення співпраці Сергія Реброва зі збірною України, яку він очолював від літа 2023 року. Ця подія знайшла відгук в інстаграмі народного обранця Миколи Тищенка.

До теми Голкіпер з Харківщини тролінгом помстився Реброву, який відмовився від його послуг

Що сказав Тищенко про відставку Реброва?

У власному Instagram-акаунті народний депутат підтримав Реброва, а також розповів цікаві деталі щодо кар'єри 51-річного тренера.

Із великим жалем дізнався новину про те, що Сергій Ребров залишає посаду головного тренера збірної України. Я щасливий та пишаюсь, що у мене є такий Друг,

– написав Тищенко.

Нагадаємо, що Сергій Ребров покинув збірну України після того, як не зумів вивести національну команду на ЧС-2026. В інформаційному полі уже точаться розмови про те, хто може стати його наступником.

Відомо, що Тищенко є кумом Реброва. За словами Тищенка у програмі "Світське життя", футбольний тренер хрестив його сина.

Що ще пов’язує Миколу Тищенка, Сергія Реброва та збірну України?