"Відмовився від 8 мільйонів": Тищенко розповів, на які "жертви" Ребров пішов заради України

Народний депутат України Микола Тищенко висловився про кар’єру Сергія Реброва у національній збірній. Політик заявив, що футбольний тренер пішов на особисті жертви.

За словами колишнього шоумена, футбольний фахівець міг зосередитись на комфортнішому шляху розвитку своєї кар’єри, але у 2023-му обрав варіант зі збірною України. Про це Микола Тищенко сказав для сайту BLIK.ua.

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Що сказав Тищенко про Реброва та збірну України?

Одіозний нардеп, який має давні дружні стосунки з легендарним футболістом, розповів про обставини призначення того на посаду головного тренера збірної України.

Ребров фактично змінив вектор своєї кар’єри: залишив клубний футбол і приїхав з ОАЕ, де, наскільки мені відомо, мав контракт вартістю понад 8 мільйонів євро на рік. Але в найважчий для України час він відмовився від фінансового комфорту, щоб очолити збірну своєї країни,

– сказав Тищенко.

За словами народного обранця, 52-річний спеціаліст мав для такого рішення власні внутрішні переконання.

Він зробив цей вибір в один із найважчих періодів в історії України, щоб бути поруч зі своєю державою та розділити з нею всі випробування,

– додав нардеп.

Зазначимо, що Сергій Ребров отримав додаткову порцію критики від українських уболівальників уже після свого звільнення з національної команди, коли вніс частину застави за колишнього очільника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Таке рішення друга Микола Тищенко також прокоментував.

Що зараз з кар’єрою Реброва?

Екснаставник національної команди не виконав завдання виходу збірної України на чемпіонат світу-2026. Ребров піддався жорсткій критиці з боку вболівальників та експертів. Однак самотужки не став покидати свою посаду після провального плей-оф.

Уже після його звільнення з’явилась інформація, що Ребров може очолити братиславський Слован, який домінує у словацькому футболі.