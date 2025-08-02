Артем Довбик перейшов в італійську Рому влітку минулого року. Проте найближчим часом український форвард може покинути римський колектив, перебравшись у більш іменитий клуб.

Український голеадор "вовків" зацікавив двох грандів італійського футболу. Один з них у наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на RomaPress.

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Які клуби претендують на Довбика?

Українським форвардом цікавиться Бешикташ, Лідс та Вест Хем. Проте головними претендентами на Артема Довбика є відомі клуби з італійської Серії А з великою історії.

Артем Довбик може перейти у Мілан або Ювентус. Новий тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не заважатиме трансферу українського футболіста в один з італійських грандів.

Римляни визначились з ціною на гравця збірної України. "Вовки" вимагатимуть за перехід Артема Довбика – 40 мільйонів євро.

До слова. Ювентус минулого сезону посів четверте місце у турнірній таблиці Серії А та зіграє у Лізі чемпіонів. Тоді як Мілан за підсумками чемпіонату Італії 2024/2025 опинився на восьмій сходинці, залишившись без єврокубків.

Нагадаємо, що Артем Довбик забив 17 голів у 45 матчах за Рому в усіх турнірах у минулій кампанії. Український форвард також відзначився чотирма результативними передачами.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Зінченко може перейти в англійський клуб, покинувши Арсенал. "Каноніри" визначились з ціною на лідера збірної України.