Смерть на очах у камер: зірка спортивної риболовлі трагічно загинув під час зйомок

У США трагічно загинув учасник популярного телешоу про рибалок. 25-річний Тодд Медоуз упав за борт під час зйомок, а його смерть зафіксували камери.

У Беринговому морі сталася трагедія під час зйомок популярного реаліті-шоу про рибальство. Один із членів команди судна, який знімався у програмі, загинув після падіння за борт, інформує The Sun.

Дивіться також Від авіакатастрофи Браянта до Жоти, який згорів живцем: найжахливіші трагедії в історії спорту

Що відомо про інцидент?

25-річний рибалка Тодд Медоуз – учасник популярного реаліті-шоу, яке розповідає про небезпечну роботу краболовних суден у Беринговому морі. Чоловік упав за борт судна під час роботи приблизно за 270 кілометрів від порту Датч-Гарбор на Алясці.

Інцидент стався 25 лютого близько 17:00 за місцевим часом. За даними берегової охорони США, команда судна витягла чоловіка з води приблизно через 10 хвилин після падіння. Попри спроби надати першу допомогу та реанімацію, врятувати його не вдалося.

За фактом трагедії розпочали розслідування, щоб встановити точні обставини інциденту.

Камери зафіксували трагедію

За інформацією ew.com, на борту судна велися безперервні зйомки для 22-го сезону шоу. Камери, встановлені на палубі, зафіксували момент падіння Медоуза у воду.

Капітан судна Рік Шелфорд назвав цей день "найтрагічнішим в історії корабля" та зазначив, що загиблий був працьовитим членом екіпажу і швидко став частиною команди.

Медоуз залишив після себе трьох маленьких синів. Родина загиблого звернулася до творців шоу з проханням не показувати кадри з моментом трагедії, а вшанувати його пам’ять лише позитивними епізодами з його участю.

Трагедії за участі спортсменів