Динамо Москва запросило легенду Баварії та збірної Німеччини: агент дав красномовну відповідь

Агент Томаса Мюллера навіть не став розглядати пропозицію про контракт від росіян. Вже влітку нападник стане вільним агентом.

З початком повномасштабної війни в Україні російський футбол опинився у ізоляції. Місцеві клуби та збірні не допускають до міжнародних змагань, а легіонери обирають за краще не грати в країні-терористці.

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Поставив росіян на місце

При цьому місцеві клуби намагаються будь-що заманити іноземців до себе. Одним із них стало московське Динамо, тренером якого є чех Марцел Лічка.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, клуб з Москви робив пропозицію легенді Баварії та збірної Німеччини Томасу Мюллеру. Тренер особисто запросив нападника в Росію, але отримав від агента Мюллера красномовну відповідь.

Поки немає ніякої інформації про майбутнє Томаса. Динамо Москва? Навіть не хочеться говорити про це,

– заявив Крістіан Ромберг.

Нагадаємо, що 35-річний Мюллер всю свою кар'єру провів у Баварії. Нападник награв 748 матчів за мюнхенців, оформивши 248 голів та 274 асисти. За цей час Томас виграв 32 трофеї з клубом:

2 Ліги чемпіонів

2 Суперкубки УЄФА

2 Клубних чемпіонати світу

12 чемпіонств Німеччини

6 Кубків Німеччини

8 Суперкубків Німеччини

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Цього літа контракт Томаса із Баварією завершується і сторони вирішили не продовжувати його. Також Мюллер став легендою національної збірної, за яку забив 45 голів у 131 матчі. У 2010 році нападник став найкращим бомбардиром ЧС, а у 2014-му виграв Мундіаль.