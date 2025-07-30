Німецький футболіст Томас Мюллер усю свою кар'єру провів у складі мюнхенської Баварії. Після сезону-2024/2025 у нього завершився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Деякий час були розмови, що 35-річний нападник може взагалі повісити бутси на цвях. Проте зірковий ветеран вирішив, що ще не сказав свого останнього слова у футболі й уже визначився зі своїм майбутнім, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо.

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Де гратиме Томас Мюллер?

Легенда німецького футболу залишить Європу та перебереться за океан. Він виступатиме у МЛС.

Томас Мюллер уже найближчим часом стане гравцем канадського клубу Ванкувер Вайткепс. Сторони досягли повної домовленості й незабаром німець підпише контракт терміном на два роки.

Зазначимо, що Мюллер виступав за першу команду Баварії з 2009 року. З мюнхенським клубом він виграв 33 трофеї, зокрема, 13 разів ставав чемпіоном Німеччини та двічі тріумфував у Лізі чемпіонів.

Довідка. Томас Мюллер є рекордсменом "червоних" за кількістю матчів. Він провів у складі Баварії 756 поєдинків, у яких забив 250 голів і віддав 276 асистів.

Нагадаємо, що напередодні Баварія підсилилася вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом. Трансфер обійшовся у 70 мільйонів євро та став третім найдорожчим в історії мюнхенців після Гаррі Кейна та Люки Ернандеса.