Нещодавно вияснилося, що Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. Саме через це гравець кілька матчів поспіль не потрапляє у заявку Челсі, пише 24 канал з посиланням на Бена Джекобса.

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Підтримка для Мудрика

Тосін Адарабіойо зазначив, що це була нова новина для усіх. Вони дізналися про це в той самий час, що й усі інші.

Ми все ще підтримуємо Мішу. Ми мало що можемо зробити. Але Міша є частиною нашої родини. Це щось може статися, але у вас є вживати запобіжних заходів, ми всі дуже обережні,

– розповів захисник Челсі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв 15 матчів за "синіх", у яких забив три голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що через допінг українцю загрожує 4 роки дискваліфікації. До кінця розслідування він також не зможе повернутися на поле.