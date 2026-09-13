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Sport News 24 Футбол Клуб Мудрика встановив антирекорд на початку сезону в Англії
13 вересня, 10:48
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Клуб Мудрика встановив антирекорд на початку сезону в Англії

Андрій Олійник

Без травмованого Михайла Мудрика Тоттенгем напередодні проводив матч четвертого туру АПЛ проти Евертона Віталія Миколенка. Український захисник долучився до того, щоб засмутити свого партнера по збірній.

Хоч Евертон і не зміг обіграти "шпор", але нульова нічия у Лондоні тільки поглибила кризу команди Роберто Де Дзербі. Під орудою італійського тренера клуб зафіксував історичний для себе антирекорд, пише 24 Канал.

Проблеми у Тоттенгема

Минуло вже чотири матчі від старту нового сезону, а вболівальники лондонців досі змушені чекати на забиті м'ячі у виконанні своєї улюбленої команди в АПЛ.

Таке враження, що розгром Чарльтона у Кубку ліги змусив "шпор" використати увесь ліміт голів на місяць. Окрім п'яти результативних ударів у ворота клубу нижчого дивізіону, підопічні Де Дзербі досі так і не спромоглися відзначитися. Чотири гри в АПЛ завершилися для них нулем на табло – дві з них стали поразками, ще дві нічийними результатами.

Ніколи раніше в своїй історії Тоттенгем не розпочинав чемпіонат одразу чотирма матчами без голів. Тільки новачок сезону Ковентрі так само поки не забиває, але у них принаймні на одне зігране протистояння менше, і ще є шанс надолужити згаяне. 

Довідка. Абсолютний антирекорд АПЛ належить Кристал Пелас, які у 2017 році стартували із семи матчів без голів.

Атака Тоттенгема таким чином поки офіційно найгірша в англійській першості, а команда знову плентається на 17-ому місці у турнірній таблиці, яке є останнім перед зоною вильоту. На такому тлі розмови про відставку Де Дзербі лунають все гучніше. 

Чи може Мудрик залишитись у Тоттенгемі після оренди

Український вінгер мав би грати за "шпор" упродовж одного сезону – на такий термін розраховано угоду між Тоттенгемом та Челсі.

Проте оренда все ж передбачає опцію викупу. "Аристократи" погодяться відпустити своє придбання 2023 року у Шахтаря, якщо Тоттенгем заплатить суму, яка перекриє витрати – 75 мільйонів фунтів.

Експерти сумніваються, що за рік гравець, що повернувся після тривалої дискваліфікації, зможе настільки вдало виступити, щоб виправдати таку трансферну вартість. Тож набагато ймовірнішим є сценарій, за якого навіть в разі вильоту Тоттенгема Мудрик залишиться в АПЛ. 

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