Ліверпуль зазнав другої поразки в сезоні: матч проти Тоттенхема ознаменувався жахливою травмою

Лондонці втратили ключового півзахисника Родріго Бентанкура вже на старті зустрічі в Кубку ліги. На щастя, уругваєць вже при свідомості, а його команда змогла здобути перемогу.

Тоттенхем – Ліверпуль 1:0

Гол: Бергвалль, 86.

В Кубку англійської ліги 2024-2025 цього тижня проходять перші матчі 1/2 фіналу. У вівторок, 7 січня, Ньюкасл впевнено переміг Ньюкасл, тоді як на наступний день Тоттенхем приймав Ліверпуль, повідомляє 24 Канал.

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Жахлива травма уругвайця

"Шпори" останнім часом не вражають, вигравши лише три матчі з останніх 14-ти. Ліверпуль же навпаки немає рівних в АПЛ та Лізі чемпіонів, тому недивно, що підопічних Слота вважали ще і фаворитами Кубка ліги.

Втім зустріч розпочалась із жахливого епізоду. На 7 хвилині гри півзахисник Тоттенхема Родріго Бентанкур на рівному місці впав на поле без будь-якого контакту.

Було схоже, що уругваєць втратив свідомість, адже він довгий час взагалі не рухався. Медики, що вибігли на поле, надавали Бентанкуру допомогу майже десять хвилин.

Відео падіння Бентанкура:

У підсумку Родріго винесли на ношах із кисневою маскою на обличчі. Ще під час гри Тоттенхем повідомив, що футболіст знаходиться при свідомості та розмовляє. Його госпіталізували для подальших обстежень.

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Лондонці дотиснули фаворита

Зрештою матч із затримкою, але був продовжений. Ігрова перевага була на боці Ліверпуля, однак за кількістю гострих моментів гості не переважали "шпор". Ба більше, забити вдалось саме Тоттенхему в кінці гри.

Спочатку VAR скасував м'яч Соланке через офсайд. Але трохи згодом Домінік вдало відпасував на Бергвалля, якого забули закрити захисники гостей. 18-річний швед і завдав результативного пострілу, який став для Тоттенхема переможним.

Таким чином Ліверпуль зазнає лише другої поразки в цьому сезоні та опиняється на межі вильоту з Кубка ліги. Матч-відповідь між цими командами відбудеться 6 лютого на "Енфілді".