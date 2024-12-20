Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Соланке, 15, 54, Кулусевскі, 46, Сон Хин Мін, 88 – Зіркзе, 63, Діалло, 70, Еванс 90+4

Манчестер Юнайтед у минулому матчі здобув важливу перемогу у дербі проти Манчестер Сіті. Матч проти Тоттенхема вкрай важливий для "червоних дияволів", адже вони планують здобути бодай 1 трофей в сезоні, повідомляє 24 канал.

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Нервова перемога Тоттенхема

Манчестер Юнайтед та Тоттенхем обережно розпочали кубковий поєдинок. Команди контролювали м'яч та намагались знайти шлях до взяття воріт.

У середині першого тайму "шпори" змогли уразити ворота "червоних дияволів". Забитим м'ячем відзначився нападник лондонського колективу Домінік Соланке.

Гравці МанЮнайтед швидко оговтались після пропущеного голу. "Червоні дияволи" намагались зрівняти рахунок, але "манкуніанців" підвела реалізація.

У підсумку перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Другу половину гри Тоттенхем розпочав досить активно. За хвилину після початку Деян Кулусевські подвоїв перевагу "шпор", зігравши вдало на добиванні після відскоку від Лісандро Мартінеза.

На 54-й хвилині матчу Домінік Соланке оформив дубль. Англійський нападник Тоттенхема спокійно переграв Алтая Байиндира після виходу віч-на-віч – 3:0.

Манчестер Юнайтед зміг відіграти один гол. На 63-й хвилині матчу Бруно Фернандеш скористався помилкою голкіпера "шпор" та віддав передачу на Джошуа Зіркзе, який відправив м'яч у порожні ворота.

Голкіпер Тоттенхема Фрейзер Форстер знову подарував гол Манчестер Юнайтед. Воротар "шпор" заметушився, чим скористався Амад Діалло, забивши гол у підкаті – 3:2.

На 88-й хвилині Сон Хин Мін забив четвертий гол Тоттенхема у ворота Манчестер Юнайтед. Південнокорейський вінгер виконав подавав кутовий та поклав м'яч у ворота "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед не опустив руки. Джонні Еванс відзначився забитим м'ячем у ворота Тоттенхема, забивши головою після подачі з кутового.

Однак, це не допомогло "червоним дияволам" перевести матч у серію пенальті. У підсумку Тоттенхем перемагає Манчестер Юнайтед та виходить у півфінал Кубка англійської ліги-2024/2025.