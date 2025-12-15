Гравець збірної України відзначився красивим голом та асистом-свояком у матчі проти гранда

У неділю, 14 грудня, відбулися чергові матчі турецької Суперліги з футболу. В центральному поєдинку 16 туру зустрічалися Трабзонспор і Бешикташ.

Імениті команди зіграли в результативну нічию з рахунком 3:3. Одним з головних героїв зустрічі став вінгер збірної України Олександр Зубков, інформує 24 Канал.

Як минув матч Трабзонспор – Бешикташ?

Уже на 22-й хвилині гості мали перевагу у два м'ячі. Спочатку голом відзначився Теммі Абрагам, а згодом подвоїв рахунок Вацлав Черни.

Після цього господарі скоротили рахунок у зустрічі, але стамбульці знову відірвалися – Черни оформив дубль. На 38-й хвилині Бешикташ залишився у меншості й Трабзонспор скористався чисельною перевагою.

Після перерви за справу взявся футболіст збірної України Олександр Зубков. На 63-й хвилині він відзначився доволі курйозною результативною передачею. Уродженець Макіївки пробивав по воротах, але влучив в Інао Улая й оформив своєрідний "свояк".

Асист Зубкова в матчі проти Бешикташа: дивіться відео

А вже наприкінці матчу українець сам став автором гола. Він виявився не тільки важливим, а й дуже ефектним.

Після невдалого розіграшу кутового господарі підхопили м'яч й він опинився в Зубкова. Олександр вже у фірмовому стилі змістився в центр під ліву ногу та пробив у дальній кут, принісши своїй команді нічию.

Гол Зубкова в матчі Трабзонспор – Бешикташ: дивіться відео

Довідка. За свій перформанс Зубков отримав оцінку 8,8 від статистичного порталу WhoScored. Його було визнано найкращим гравцем матчу.

Зазначимо, що також у складі господарів зіграли ще два українські футболісти. Арсеній Батагов провів весь поєдинок на полі, а Данило Сікан вийшов одразу після перерви.

Що відомо про виступи Зубкова за Трабзонспор?