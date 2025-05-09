Українізація Трабзонспора триває: турецький клуб націлився на легіонера збірної України

В сезоні-2024/2025 турецький Трабзонспор має у своєму складі трьох українських футболістів. Вони добре себе зарекомендували в місцевому чемпіонаті й уже влітку представництво нашої країни в цьому клубі може збільшитися.

"Бордово-сині" хочуть посилити позицію центрального захисника. Для цього вони планують підписати гравця збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fotospor.

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Кого хоче підписати Трабзонспор

Йдеться про футболіста Плімута Максима Таловєрова. Наразі невідомо, чи цікавий такий варіант самому українцю.

В нього нібито є прописаний пункт в угоді з "пілігримами", що він може розірвати контракт із клубом після вильоту з Чемпіоншипу. Проте гравець збірної України пріоритетним вважає для себе продовження кар'єри в англійському футболі.

Там на нього претендують два клуби, які гратимуть у наступному сезоні у другому за силою англійському дивізіоні.

До слова. В нинішньому сезоні Максим Таловєров провів 13 матчів у складі Плімута. В них він забив два м'ячі та віддав один асист.

Нагадаємо, що у складі Трабзонспора виступають Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. Двоє останніх наприкінці квітня потрапили в команду тижня Суперліги після свого перформансу в матчі проти Аланьяспора.