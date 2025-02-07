Українізація триває: Трабзонспор націлився на ще одного футболіста Шахтаря

У зимове трансферне вікно турецький клуб уже підписав двох "гірників". Найближчим часом українська діаспора у Трабзонспорі може поповнитися ще одним українцем.

Іменитий клуб із Туреччини хоче підсилити свою лінію півзахисту. У його сферу інтересів потрапив центральний хавбек Шахтаря Артем Бондаренко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Taka Gazetesi.

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Четвертий українець у команді

Трабзонспор намагався підписати на цю позицію динамівця Миколу Шапаренка та Крістіана Еріксена з Манчестер Юнайтед. Після невдалих спроб здійснити ці трансфери клуб почав розглядати як варіант підсилення 24-річного гравця "гірників".

Технічний директор Шенол Гюнеш вже схвалив перехід Артема Бондаренка. Перемовини між клубами мають розпочатися найближчими днями.

Зазначається, що керівництво Трабзонспора залишилося у хороших відносинах з Шахтарем після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова. Обидва вони вже дебютували за новий клуб, при чому перший встиг відзначитися красивим асистом в попередньому матчі Кубка Туреччини.

До слова. У нинішньому сезоні Артем Бондаренко забив 8 голів та віддав 2 асисти у 24 матчах за "гірників". Його чинна угода з донеччанами розрахована до кінця 2028 року.

Нагадаємо, що за Трабзонспор виступає всього три українські футболісти. Окрім новачків із Шахтаря, там також грає Арсеній Батагов.