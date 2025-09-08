У Нью-Йорку відбувся фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу, який відвідав Дональд Трамп. Присутність президента США викликала суперечливі емоції у глядачів.

Появу президента США Дональда Трампа на фіналі тенісного турніру US Open-2025 вболівальники зустріли оплесками та несхвальним свистом. Проте глядачі біля телеекранів цього не побачили, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як Трампа освистали на фіналі US Open-2025?

Поява Трампа викликала певні незручності для глядачів. На фіналі була присутня додаткова охорона першої особи держави, що призвело до появи довгих черг.

Під час матчу Трамп активно взаємодіяв з глядачами, реагуючи на їхню увагу. Вперше президента США показали на відеоборді під час виконання державного гімну. Реакція натовпу була настільки сильною, що заглушила спів виконавиці. Трансляторам довелося перевести камеру на корт, щоб заспокоїти публіку.

Відео реакції на появу Трампа

Особливо полярними були емоції, коли Трампа показали на екрані після першого сету. Частина глядачів вітали президента США оплесками, але значна кількість освистувала політика.

У трансляцію фіналу US Open не потрапила негативна реакція публіки. Річ у тім, що організатори турніру попросили мовників не показувати різні неприємні для президента США моменти.

Нагадаємо, що у фіналі Відкритого чемпіонату США перемогу здобув Карлос Алькарас, який здолав Янніка Сіннера у чотирьох сетах. Для іспанського тенісиста це другий виграний трофей US Open в кар'єрі.

Чи відвідував раніше Трамп US Open?