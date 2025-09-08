Трампа освистали на финале US Open: что вырезали из трансляции
- Дональд Трамп посетил финал US Open-2025, где его присутствие вызвало смешанные реакции: аплодисменты и неодобрительный свист, которые не показали в телетрансляции по просьбе организаторов.
- Победу в турнире одержал Карлос Алькарас, который переиграл Янника Синнера в четырех сетах, получив свой второй трофей US Open.
- Трамп ранее посещал US Open, имея собственную ложу на турнире до 2017 года, но впервые появился на финале с 2015 года, когда его также освистали.
В Нью-Йорке состоялся финал Открытого чемпионата США по теннису, который посетил Дональд Трамп. Присутствие президента США вызвало противоречивые эмоции у зрителей.
Появление президента США Дональда Трампа на финале теннисного турнира US Open-2025 болельщики встретили аплодисментами и неодобрительным свистом. Однако зрители у телеэкранов этого не увидели, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Читайте также Трамп расстроился из-за поражения Синнера: реакция президента США попала на камеры
Как Трампа освистали на финале US Open-2025?
Появление Трампа вызвало определенные неудобства для зрителей. На финале присутствовала дополнительная охрана первого лица государства, что привело к появлению длинных очередей.
Во время матча Трамп активно взаимодействовал со зрителями, реагируя на их внимание. Впервые президента США показали на видеоборде во время исполнения государственного гимна. Реакция толпы была настолько сильной, что заглушила пение исполнительницы. Трансляторам пришлось перевести камеру на корт, чтобы успокоить публику.
Видео реакции на появление Трампа
Особенно полярными были эмоции, когда Трампа показали на экране после первого сета. Часть зрителей приветствовали президента США аплодисментами, но значительное количество освистывало политика.
В трансляцию финала US Open не попала негативная реакция публики. Дело в том, что организаторы турнира попросили вещателей не показывать различные неприятные для президента США моменты.
Напомним, что в финале Открытого чемпионата США победу одержал Карлос Алькарас, который победил Янника Синнера в четырех сетах. Для испанского теннисиста это второй выигранный трофей US Open в карьере.
Посещал ли ранее Трамп US Open?
- Дональд Трамп впервые появился на US Open начиная с 2015 года. Тогда он был кандидатом в президенты и его освистали на четвертьфинале между Винус и Сереной Уильямс.
- До этого момента Трамп часто посещал матчи Открытого чемпионата США.
- В течение двух десятилетий он имел собственную ложу на турнире, от которой отказался в 2017 году, во время первого президентского срока.