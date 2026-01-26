"Коли він йшов до октагону – люди сходили з розуму": боєць UFC Амосов про Трампа
- Ярослав Амосов описав атмосферу на турнірі UFC в Маямі, де публіка бурхливо реагувала на появу Дональда Трампа.
- Амосов, колишній чемпіон Bellator, відомий своїми спортивними досягненнями та участю в захисті України під час вторгнення Росії.
Український боєць UFC Ярослав Амосов розповів про незвичну атмосферу на турнірі в Маямі, де був присутній Дональд Трамп. За словами спортсмена, коли президент США виходив до арени, публіка шаленіла.
Ярослав Амосов поділився своїми враженнями від побаченого та описав реакцію людей для ютуб-каналу Бомбардир. Водночас боєць зазначив, що не чув усіх розмов, які відбувалися навколо.
Як Трамп з'явився на турнірі – і що про це каже Амосов?
Український боєць зазначив, що перебував на одному з турнірів UFC у Маямі, де серед гостей був Дональд Трамп. За його словами, там було дуже багато охоронців, і коли Трамп рухався в бік октагону, публіка почала бурхливо реагувати на його появу.
Амосов підкреслив, що сидів трохи вище і бачив усе на власні очі, хоча не чув, про що говорили люди навколо. Він також згадав, як інші люди перелазили через октагон і потиснули руку комусь з присутніх, ймовірно, навіть Трампу.
Що варто знати про Ярослава Амосова?
- Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов – колишній чемпіон Bellator, який у грудні 2025 року дебютував в UFC та переміг ветерана Ніла Магні задушливим прийомом у першому раунді.
- Амосов відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й тим, що під час повномасштабного вторгнення Росії приєднався до захисту України, зокрема звільняв рідне місто Ірпінь.
- Ярослав Амосов провів у професійній кар’єрі 30 поєдинків, в яких здобув 29 перемог і зазнав лише однієї поразки. Більшість своїх боїв українець завершував достроково: 9 разів нокаутом або технічним нокаутом, ще 12 – больовими прийомами. Решту поєдинків Амосов вигравав рішенням суддів.
- Єдина поразка в кар’єрі сталася у 2023 році, коли він поступився нокаутом у чемпіонському бою Bellator.