Президент США Дональд Трамп відвідав фінальний матч US Open-2025 у чоловічому одиночному розряді. За почесний трофей боролися іспанець Карлос Алькарас та перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії.

У вирішальному матчі Відкритого чемпіонату США Карлос Алькарас обіграв Янніка Сіннера за підсумком чотирьох сетів: 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На камеру потрапила реакція Дональда Трампа на тріумф 22-річного іспанця, пише 24 Канал.

До теми Алькарас і Сіннер в очній битві визначили переможця US Open-2025: відеоогляд матчу

Як Трамп відреагував на результат фіналу US Open-2025?

Американський політик дуже красномовно відреагував на перемогу Алькараса. На його обличчі було помітно незадоволення результатом. Видно, що Трамп у фіналі US Open вболівав за Сіннера, а перемога іспанського тенісиста його засмутила.

Відео з реакцією Трампа розлетілося у мережі. Вболівальники жваво обговорюють емоції 79-річного президента США.

Відео реакції Дональда Трампа на перемогу Карлоса Алькараса

Зазначимо, що Карлос Алькарас вдруге у своїй кар'єрі здобув перемогу на US Open. Вперше він тріумфував на американському "мейджорі" у 2022 році, коли у фіналі здолав норвежця Каспера Руда. Загалом це вже шоста перемога іспанця на турнірах Grand Slam.

Які спортивні події відвідав Трамп у 2025 році?

Дональд Трамп є великим шанувальником спорту.

Він став першим президентом США, який відвідав Супербоул – фінал Національної футбольної ліги. Ці відбулося на початку лютого 2025 року.

Згодом Трамп був присутнім на автогонці Daytona 500 у Daytona Beach.

Не оминув своєю увагою президент США і фінали чемпіонату NCAA з боротьби, які проходили у Філадельфії.

Крім того, Дональд Трамп нагороджував переможця Клубного чемпіонату світу 2025, що проходив у США.

Проте найбільшим захопленням політика залишається гольф.

Раніше повідомлялося, що організатори US Open-2025 просили трансляторів цензурувати негативні реакції вболівальників на Дональда Трампа.