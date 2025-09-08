Трамп засмутився через поразку Сіннера: реакція президента США потрапила на камери
- Президент США Дональд Трамп відвідав фінальний матч US Open-2025, де Карлос Алькарас переміг Янніка Сіннера.
- Трамп виразив незадоволення результатом матчу, підтримуючи Сіннера, а його реакція стала об'єктом обговорення в мережі.
- Карлос Алькарас вдруге виграв US Open, це його шоста перемога на турнірах Grand Slam.
Президент США Дональд Трамп відвідав фінальний матч US Open-2025 у чоловічому одиночному розряді. За почесний трофей боролися іспанець Карлос Алькарас та перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії.
У вирішальному матчі Відкритого чемпіонату США Карлос Алькарас обіграв Янніка Сіннера за підсумком чотирьох сетів: 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На камеру потрапила реакція Дональда Трампа на тріумф 22-річного іспанця, пише 24 Канал.
До теми Алькарас і Сіннер в очній битві визначили переможця US Open-2025: відеоогляд матчу
Як Трамп відреагував на результат фіналу US Open-2025?
Американський політик дуже красномовно відреагував на перемогу Алькараса. На його обличчі було помітно незадоволення результатом. Видно, що Трамп у фіналі US Open вболівав за Сіннера, а перемога іспанського тенісиста його засмутила.
Відео з реакцією Трампа розлетілося у мережі. Вболівальники жваво обговорюють емоції 79-річного президента США.
Відео реакції Дональда Трампа на перемогу Карлоса Алькараса
Зазначимо, що Карлос Алькарас вдруге у своїй кар'єрі здобув перемогу на US Open. Вперше він тріумфував на американському "мейджорі" у 2022 році, коли у фіналі здолав норвежця Каспера Руда. Загалом це вже шоста перемога іспанця на турнірах Grand Slam.
Які спортивні події відвідав Трамп у 2025 році?
- Дональд Трамп є великим шанувальником спорту.
- Він став першим президентом США, який відвідав Супербоул – фінал Національної футбольної ліги. Ці відбулося на початку лютого 2025 року.
- Згодом Трамп був присутнім на автогонці Daytona 500 у Daytona Beach.
- Не оминув своєю увагою президент США і фінали чемпіонату NCAA з боротьби, які проходили у Філадельфії.
- Крім того, Дональд Трамп нагороджував переможця Клубного чемпіонату світу 2025, що проходив у США.
- Проте найбільшим захопленням політика залишається гольф.
Раніше повідомлялося, що організатори US Open-2025 просили трансляторів цензурувати негативні реакції вболівальників на Дональда Трампа.