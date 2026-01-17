Топ-збірна готова бойкотувати чемпіонат світу-2026 через погрози Трампа щодо анексії Гренландії

Вже цього літа у США, Канаді та Мексиці пройде черговий чемпіонат світу з футболу. Проте через персону президента США турнір може зануритись у скандал.

Наразі існує ймовірність, що Мундіаль вирішить бойкотувати одна з топ-збірних, яка є фаворитом ЧС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.

До теми Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026 з футболу

Чи бойкотує Німеччина Мундіаль?

Мова про збірну Німеччини під керівництвом Юліана Нагельсманна. Гучною заявою відзначився зовнішньополітичний речник партії ХДС/ХСС Юрген Хардт, який є соратником канцлера Фрідріха Мерца.

Причиною для бойкоту є можлива анексія США острова Гренландія, який належить Данії. Хардт вважає, що можливий бойкот чемпіонату світу може зупинити Трампа від подібного рішення.

Відмова від участі в чемпіонаті світу може розглядатися як крайній захід, щоб змусити президента Трампа схаменутися у гренландському питанні,

– заявив Хардт.

Як Німеччина виступала на ЧС-2026?

Збірна Німеччини є постійним учасником чемпіонатів світу з футболу. За всю історію команда взяла участь у 20-ти турнірах з 22-х та чотири рази ставала найкращою збірною світу.

Правда, на двох останніх чемпіонатах світу німці примудрялись не вийти з групи, але у відборі на цьогорічний турнір Бундестім виграв 9 з 10-ти матчів.. Сам Мундіаль-2026 пройде з 11 червня по 19 липня.

Що відомо про претензії Трампа на Гренландію?