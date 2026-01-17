Топ-збірна готова бойкотувати чемпіонат світу-2026 через погрози Трампа щодо анексії Гренландії
- Збірна Німеччини може бойкотувати чемпіонат світу-2026.
- Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.
Вже цього літа у США, Канаді та Мексиці пройде черговий чемпіонат світу з футболу. Проте через персону президента США турнір може зануритись у скандал.
Наразі існує ймовірність, що Мундіаль вирішить бойкотувати одна з топ-збірних, яка є фаворитом ЧС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.
Чи бойкотує Німеччина Мундіаль?
Мова про збірну Німеччини під керівництвом Юліана Нагельсманна. Гучною заявою відзначився зовнішньополітичний речник партії ХДС/ХСС Юрген Хардт, який є соратником канцлера Фрідріха Мерца.
Причиною для бойкоту є можлива анексія США острова Гренландія, який належить Данії. Хардт вважає, що можливий бойкот чемпіонату світу може зупинити Трампа від подібного рішення.
Відмова від участі в чемпіонаті світу може розглядатися як крайній захід, щоб змусити президента Трампа схаменутися у гренландському питанні,
– заявив Хардт.
Як Німеччина виступала на ЧС-2026?
Збірна Німеччини є постійним учасником чемпіонатів світу з футболу. За всю історію команда взяла участь у 20-ти турнірах з 22-х та чотири рази ставала найкращою збірною світу.
Правда, на двох останніх чемпіонатах світу німці примудрялись не вийти з групи, але у відборі на цьогорічний турнір Бундестім виграв 9 з 10-ти матчів.. Сам Мундіаль-2026 пройде з 11 червня по 19 липня.
Що відомо про претензії Трампа на Гренландію?
- Після обрання на посаду президента США Дональд Трамп почав періодично заявляти про можливе приєднання острова Гренландія до його країни.
- Раніше NBC News повідомляли, що президент США готовий купити острів Гренландія за 700 мільярдів доларів. Наразі ця територія належить Данії, яка категорично відкидає ідею передачі острова.
- Через це Трамп все частіше застосовує погрози щодо військового шляху вирішення питання. Європа на прохання Данії направила своїх військовослужбовців на острів. Але Трамп заявив, що їхнє розміщення ніяк не вплине на його плани.
- Крім того, Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти європейських країн, які підтримали Гренландію. Наразі йдеться про 10%, але за кілька місяців мито зросте до 25%.