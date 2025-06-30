Штучний інтелект спрогнозував трансфер Забарного у ПСЖ: як це вплине на збірну України

Сага із ймовірним трансфером Іллі Забарного не вщухає. Український захисник добре зарекомендував себе в англійському Борнмуті, чим привернув до себе увагу інших європейських клубів.

22-річний центрбек у січні 2023-го перебрався із київського Динамо в англійський Бормунт. Відтоді Ілля Забарний провів за "вишень" 86 матчів, у яких відзначився голом та асистом, повідомляє 24 Канал.

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Трансфер Іллі Забарного: думка ШІ

Попри чинний контракт із Борнмутом, який розрахований до 30 червня 2029 року, Забарний може достроково покинути клуб АПЛ. Іллею активно цікавляться декілька європейських клубів – Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл та ПСЖ. Але найбільше веде українця паризький колектив.

Як повідомляло видання Foot01.com, трансферні торги за Забарного між Борнмутом і ПСЖ розпочались на позначці у 50 мільйонів євро та торгувались до 70 мільйонів.

Паралельно трансферу Забарного у ПСЖ може завадити росіянин. У складі французького клубу "гріє лавку" російський воротар Матвій Сафронов. Росіянином цікавляться одразу декілька команд, серед яких турецький Галатасарай, тому такий перебіг подій може зіграти на руку українському футболісту. Однак пріоритетом Галатасарая є воротар лондонського Челсі. Якщо сторони вдарять по руках, то "леви" відмовляться від придбання Сафронова.

Ми зробили запит штучному інтелекту щодо можливого трансферу Іллі Забарного. Gemini видав результат про найідеальніші клуби для українця, враховуючи стиль футболу Іллі, а також розповів, чому Забарному варто переїхати у Париж.

ШІ впевнений, що трансфер Забарного у ПСЖ відбудеться вже у літнє трансферне вікно 2025, а контракт буде розрахований до 2030 року.

Штучний інтелект назвав переваги парижан та чому Забарному варто перейти у ПСЖ:

Рівень та амбіції. ПСЖ – чинний переможець Ліги чемпіонів, який регулярно виступає у єврокубках, зокрема ЛЧ. Забарний зможе постійно грати проти найкращих футболістів Європи, демонструючи свої найкращі якості, що перетвориться у подальше зростання.

ПСЖ – чинний переможець Ліги чемпіонів, який регулярно виступає у єврокубках, зокрема ЛЧ. Забарний зможе постійно грати проти найкращих футболістів Європи, демонструючи свої найкращі якості, що перетвориться у подальше зростання. Боротьба за кубки. Парижани постійно борються за чемпіонство у Франції. Це дозволяє гравцям ПСЖ набувати досвід та менталітет переможця.

Парижани постійно борються за чемпіонство у Франції. Це дозволяє гравцям ПСЖ набувати досвід та менталітет переможця. Тренувальний процес. У французькому клубі працюють висококваліфіковані наставники та персонал, які сприятимуть індивідуальному росту Іллі.

У французькому клубі працюють висококваліфіковані наставники та персонал, які сприятимуть індивідуальному росту Іллі. Конкуренція. Також індивідуальному прогресу українця сприятиме постійна внутрішня конкуренція.

Також індивідуальному прогресу українця сприятиме постійна внутрішня конкуренція. Фінансова складова. Забарний зможе рости у ПСЖ не лише у футбольному плані, а й у фінансовій точці зору. Також клуб захоче забезпечити найкращі умови для його родини.

Забарний зможе рости у ПСЖ не лише у футбольному плані, а й у фінансовій точці зору. Також клуб захоче забезпечити найкращі умови для його родини. Позитив для збірної України. Гра на найкращому рівні Забарного буде великим плюсом для національної команди. Адже Ілля вже відіграє величезну роль для "синьо-жовтих".

Гра на найкращому рівні Забарного буде великим плюсом для національної команди. Адже Ілля вже відіграє величезну роль для "синьо-жовтих". На виду в Європі. Забарний буде постійно у видимості не лише мільйонів уболівальників, а й агентів інших провідних клубів Європи. Це не лише може вплинути на його кар'єру, а й особистий бренд.

Перехід Забарного у ПСЖ точно стане кроком уперед для українського центрбека.

Окрім цього ШІ запропонував для Іллі інші європейські клуби такі як Ліверпуль, Челсі, Тоттенхем та Реал.



Які клуби є хорошими варіантами для Забарного / Скриншот із Gemini

Наразі можна лише чекати офіційної інформації від клубів та роздумувати, чи виженуть Сафронова заради трансферу Забарного.