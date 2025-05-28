Мбаппе визнали найкращим трансфером сезону: хто знаходиться у першій десятці

У сезоні 2024/2025 відбулось чимало очікуваних, а також сенсаційних трансферів. Деякі гравці змогли показати себе у новій команді, а деякі повністю провалились.

Відоме футбольне видання Goal опублікувало список найкращих трансферів у Європі за підсумками минулого сезону (2024/2025). Перше місце зайняв нападник Кіліан Мбаппе, повідомляє 24 канал.

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Серйозна банда

Кіліан Мбаппе став найкращим трансфером сезону. Попри те, що француз провалив старт кампанії через адаптацію, він забив 42 голи у дебютному сезоні, став найкращим бомбардиром Ла Ліги та виграв "Золоту бутсу".

На другому місці розташувався перехід 20-річного Жоау Невеша з Бенфіки до ПСЖ, а трійку закриває трансфер Майкла Олісе з Крістал Пелес до Баварії.

Десять найкращих трансферів сезону за версією Goal:

Кіліан Мбаппе (Реал) – вільний агент. Жоау Невеш (ПСЖ) – 59 мільйонів фунтів. Майкл Олісе (Баварія) – 50 мільйонів фунтів. Скотт Мактоміней (Наполі) – 26 мільйонів фунтів. Дезіре Дуе (ПСЖ) – 42 мільйона фунтів. Мейсон Грінвуд (Марсель) – 27 мільйонів фунтів. Ромелу Лукаку (Наполі) – 25 мільйонів фунтів. Віктор Осімхен (Галатасарай) – оренда. Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд) – 15 мільйонів фунтів. Маттео Ретегі (Аталанта) – 24 мільйона фунтів.

Нагадаємо, що раніше Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року. Серед них чимало відомих футболістів.