Мбаппе визнали найкращим трансфером сезону: хто знаходиться у першій десятці
- Кіліан Мбаппе визнаний найкращим трансфером сезону 2024/2025 за версією Goal.
- Другим у списку став Жоау Невеш, який перейшов з Бенфіки до ПСЖ, а третє місце зайняв трансфер Майкла Олісе з Крістал Пелес до Баварії.
У сезоні 2024/2025 відбулось чимало очікуваних, а також сенсаційних трансферів. Деякі гравці змогли показати себе у новій команді, а деякі повністю провалились.
Відоме футбольне видання Goal опублікувало список найкращих трансферів у Європі за підсумками минулого сезону (2024/2025). Перше місце зайняв нападник Кіліан Мбаппе, повідомляє 24 канал.
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Серйозна банда
Кіліан Мбаппе став найкращим трансфером сезону. Попри те, що француз провалив старт кампанії через адаптацію, він забив 42 голи у дебютному сезоні, став найкращим бомбардиром Ла Ліги та виграв "Золоту бутсу".
На другому місці розташувався перехід 20-річного Жоау Невеша з Бенфіки до ПСЖ, а трійку закриває трансфер Майкла Олісе з Крістал Пелес до Баварії.
Десять найкращих трансферів сезону за версією Goal:
- Кіліан Мбаппе (Реал) – вільний агент.
- Жоау Невеш (ПСЖ) – 59 мільйонів фунтів.
- Майкл Олісе (Баварія) – 50 мільйонів фунтів.
- Скотт Мактоміней (Наполі) – 26 мільйонів фунтів.
- Дезіре Дуе (ПСЖ) – 42 мільйона фунтів.
- Мейсон Грінвуд (Марсель) – 27 мільйонів фунтів.
- Ромелу Лукаку (Наполі) – 25 мільйонів фунтів.
- Віктор Осімхен (Галатасарай) – оренда.
- Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд) – 15 мільйонів фунтів.
- Маттео Ретегі (Аталанта) – 24 мільйона фунтів.
Нагадаємо, що раніше Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року. Серед них чимало відомих футболістів.