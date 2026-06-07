Форвард збірної України може грати у Лізі Європи 2026/27 – Жирона отримала пропозицію

Нападник Владислав Ванат близький до того, щоб змінити клубну прописку у найближче трансферне вікно. 24-річний футболіст цікавий європейському клубу.

Мова про турецький Трабзонспор. Про активність цього клубу на трансферному ринку повідомив румунський портал Digi Sport.

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Що відомо про потенційний перехід?

За інформацією джерела, турецький клуб уже надіслав офіційну трансферну пропозицію Жироні. У команді, кольори якої захищають українці Арсеній Батагов і Руслан Маліновський, стежать за Владиславом ще з часів його виступів у Динамо.

Очікується, що трансфер Ваната може відбутись уже у літнє трансферне вікно. У публікації також йдеться про те, що потенційна купівля українця може прискорити відхід з Трабзонспора румунського нападника Деніса Дрегуша.

Що ще відомо про майбутнє Ваната?

Раніше була інформація про те, що Жирона хоче влаштувати чистку складу, щоб зменшити навантаження на зарплату відомість. Владислав Ванат попав у список виконавців, якого планують зберегти у клубі.

Зазначимо, що футболіст пропустив кінцівку клубного сезону 2025/26, а також не потрапив до заявки збірної України на товариські матчі проти Польщі та Данії. Він відновлюється від пошкодження м'яза задньої поверхні стегна.