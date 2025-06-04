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Sport News 24 Футбол У росіян дико палає через можливий трансфер Забарного у ПСЖ: клуб вижене росіянина заради Іллі
4 червня, 13:32
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У росіян дико палає через можливий трансфер Забарного у ПСЖ: клуб вижене росіянина заради Іллі

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Ілля Забарний близький до переходу в ПСЖ за 50 мільйонів.
  • Парижані готові попрощатися з російським воротарем Матвієм Сафоновим.
  • Російські фанати висловлюють обурення через можливий трансфер Забарного.

Паризька команда готова задовольнити бажання українця не грати разом з росіянином. Можливий відхід Сафонова з Парижа викликав істерику у російських фанатів.

Українець Ілля Забарний близький до переходу в топ-клуб після успішного сезону в Борнмуті. Одним з найбільш зацікавлених у трансфері захисника є ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

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Підгорає на болотах

Французи готові викласти за 22-річного футболіста близько 50 мільйонів євро. Ба більше, у ЗМІ ширяться чутки, що ПСЖ навіть попрощається із другим воротарем Матвєєм Сафоновим.

Саме присутність росіянина у команді зірвала трансфер Забарного взимку. Тепер же ПСЖ готовий задовольнити бажання Іллі не грати в одній команді з представником країни-терористки. Від такої новини в російських пабліках почалась справжня істерика.

  • Французько-арабські ідіоти.
  • Требл взяв, можна йти.
  • Виявляється, що українець і не дуже й хоче в Париж і готовий "нагинати" переможця ЛЧ під свої умови. А власник і керівництво, здається, раді гнутися.
  • Через націю боїться? Ахххххх.
  • Якийсь ноунейм на Мотю гонить.
  • Сподіваюсь, якщо цей чорт і перейде, то замінить тільки Кімпембе в лазареті.
  • Якщо ПСЖ продасть Сафонова з цієї причини, це ганьба на клуб.
  • А навіщо ПСЖ цей Забарний? Не той рівень.
  • Не розумію, крім Забарного немає захисників більше?
  • Якщо це буде причиною продати Сафонова, то можна сміливо розчаровуватись у ПСЖ.
  • Без Матвія ПСЖ не виграв би ЛЧ.
  • Що за маячня. І що такого зробив Сафонов? Штурмовиком був, чи що?
  • Нехай Забарний йде лісом!
  • Маячня! Через ображеного х*хла виганяти Сафонова – треш.
  • Забарний такий же укрофашист, як і 70% його безнадійної країни.

Відзначимо, що ПСЖ придбав Сафонова минулого літа у Краснодарі, заплативши російському клубу 20 мільйонів євро. Втім виграти конкуренцію у Доннарумми росіянин не зміг. На рахунку Матвєя 17 матчів у всіх турнірах.

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Нагадаємо, що Забарний виступає за Борнмут з січня 2024 року. За ці півтора сезони українець провів 86 матчів, оформивши по одному голу та асисту. Його команда фінішувала дев'ятою в АПЛ сезону 2024-2025.