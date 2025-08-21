Протягом літа з'являлося чимало інформації щодо майбутнього Олександра Зінченка. Останнім часом найбільше розмов було про його можливий трансфер у Фенербахче.

На цьому переході особисто наполягав Жозе Моурінью. Проте перемовини зірвалися через доволі непересічну причину, повідомляє 24 Канал із посиланням на Furkan.

Чому Зінченко не перейде в Фенербахче?

За інформацією турецьких ЗМІ, клуби вели активні переговори щодо трансферу українця. Він навіть дав попередню згоду на перехід, але все зірвалося через політичні погляди.

Олександр Зінченко підтримує Ізраїль у війні з Палестиною. У Туреччині засуджують таку позицію й урешті-решт це стало однієї з головних причин зриву трансферу.

Футболіст запитав у клубу, чи може це бути проблемою для комфортного життя у Стамбулі. Після оцінки ситуації вони вирішили, що краще не розпочинати співпрацю.

Довідка. В жовтні 2023 року Олександр Зінченко публічно підтримав Ізраїль після нападу ХАМАС. За це він отримав шквал критики від арабів, які засипали його гнівними коментарями.

Зазначимо, що наразі все йде до того, що українець продовжить кар'єру в Арсеналі. Мікель Артета висловив бажання, щоб Зінченко залишився в команді та допоміг своїм досвідом.