Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол Динамо планує купити одноклубника Кочергіна, який обігрував Україну на Євро-2024
4 червня, 17:10
3

Динамо планує купити одноклубника Кочергіна, який обігрував Україну на Євро-2024

Олександр Щербатих

Київське Динамо вступило у боротьбу за посилення складу у центрі захисту. Додаткові кадрові резерви український клуб знайшов в одній з провідних команд Польщі.

Мова про оборонця ченстоховського Ракува Богдана Раковіцана. Про імовірність такого трансферу повідомив інсайдер Руді Галетті

Дивіться також Шовковський сказав, що трансфер Бленуце у Динамо міг не бути помилкою 

Що відомо про плани Динамо? 

За словами журналіста, 25-річний захисник збірної Румунії може перебратись з польської Екстракласи у столицю України. 

Відомо, скільки керівництво Динамо готове заплатити за гравця. Динамо проявило реальну зацікавленість у підписанні Богдана Раковіцана і готове зробити Ракову пропозицію на суму близько 2,5 млн євро, 
– йдеться у публікації. 

Галетті додав, що український клуб є не єдиним претендентом на румунського футболіста. Очікується, що Ракув захоче продати його у літнє трансферне вікно та заробити до трьох мільйонів євро. 

Разом із потенційним новачком Динамо виступає колишній півзахисник збірної України Владислав Кочергін, який грає за Ракув з 2022 року.

Богдан Раковіцан: що відомо? 

Майбутній футболіст народився 6 червня 2000 року у французькому Діжоні. Професійну кар’єру починав у місцевому клубі, за основну команду якого не провів жодного матчу. У 21-річному віці перейшов у румунський Ботошані, звідки за рік переїхав до Ракува. 

У польському клубі за чотири роки зіграв 118 матчів та по одному разу завоював кожен польський трофей. За збірну Румунії він відіграв п’ять матчів, у тому числі й дві гри на Євро-2024. Одна із них – у першому турі, де Румунія здолала Україну з рахунком 3:0. 

Transfermarkt оцінює футболіста 2,5 мільйона євро.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Кудрівка
05.06.26, 18:00
Тотал більше 1.5
2.7
Зробити ставку
Агробізнес
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Трансфери УПЛ
Динамо Футбол