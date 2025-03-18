Прогрес Забарного та регрес Зінченка: як змінилися цінники на українців в АПЛ
- Ілля Забарний став найдорожчим українським футболістом в АПЛ, його вартість зросла до 40 мільйонів євро.
- Олександр Зінченко втратив у ціні, його вартість знизилася з 30 до 22 мільйонів євро.
- Єгор Ярмолюк також подорожчав, цінники Михайла Мудрика та Віталія Миколенка залишилися незмінними.
Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів Англійської Прем'єр-ліги. Зміни у вартості торкнулися також і гравців національної збірної України.
Всього в найсильнішій лізі світу виступає п'ять українських футболістів. Портал Transfermarkt змінив цінники трьом з них, інформує 24 Канал.
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Які відбулися зміни
Найдорожчим гравцем серед українців в АПЛ залишається захисник Борнмута Ілля Забарний. Його вартість підвищилася з 38 до 40 мільйонів євро й досягла свого піка за весь час.
На стільки ж подорожчав і півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Тепер його оцінюють у 12 мільйонів євро, що також є рекордом для 21-річного гравця "бджіл".
Єдиним, хто втратив у ціні з українських футболістів, став Олександр Зінченко. Вартість гравця Арсенала знизилася з 30 до 22 мільйонів євро.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик і захисник Евертона Віталій Миколенко залишилися з незмінними цінниками. Їх оцінюють у 30 і 28 мільйонів євро відповідно.
Ринкова вартість українців в АПЛ за версією Transfermarkt
- Ілля Забарний (Борнмут) – 40 мільйонів євро
- Михайло Мудрик (Челсі) – 30
- Віталій Миколенко (Евертон) – 28
- Олександр ЗІнченко (Арсенал) – 22
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 12
Цікаво. Віталій Миколенко може змінити клубну прописку вже влітку. Він перебуває у шорт-листі Тоттенгема, який також слідкує й за Іллею Забарним.
Зазначимо, що найдорожчим гравцем АПЛ залишився норвежець Ерлінг Голанд, якого оцінюють у 200 мільйонів євро. Цінник у 150 мільйонів євро має вінгер Арсенала Букайо Сака, а третє місце за вартістю (130 мільйонів євро) ділять три футболісти – Філ Фоден, Коул Палмер і Родрі.