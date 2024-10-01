Українське представництво у найсильнішій лізі світу становить п'ять футболістів. Портал Transfermarkt змінив цінники двом з них.

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Зміни у вартості українців з АПЛ

Найдорожчим українським гравцем в АПЛ залишається "канонір" Олександр Зінченко. Вартість лівого захисника Арсеналу знизилися з 38 до 35 мільйонів євро. На піку кар'єри Олександра оцінювали в 42 мільйони.

Відсутність стабільної ігрової практики позначилася на вартості Михайла Мудрика. Вінгер Челсі подешевшав одразу на п'ять мільйонів – з 35 до 30. Нагадаємо, що після трансферу з Шахтаря до стану "пенсіонерів" портал оцінював Михайла в 60 мільйонів євро.

Вартість трьох інших українців залишилася незмінною: Ілля Забарний (32 мільйони євро), Віталій Миколенко (28 мільйонів), Єгор Ярмолюк (10 мільйонів).

Ринкова вартість українців в АПЛ за версією Transfermarkt

1. Олександр ЗІнченко (Арсенал) – 35 мільйонів євро

2. Ілля Забарний (Борнмут) – 32 мільйона євро

3. Михайло Мудрик (Челсі) – 30 мільйонів євро

4. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 мільйонів євро

5. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 10 мільйонів євро.

Зазначимо, що найдорожчим гравцем світу є норвежець Ерлінг Голанд. Форвард Манчестер Сіті подорожчав на 20 мільйонів євро і наразі його вартість становить 200 мільйонів. За ним розташувалися три гравці мадридського Реала: Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе. Їх оцінюють в 180 мільйонів євро.