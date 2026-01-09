Зимове трансферне вікно 2026: усі головні переходи у футболі
Вже 1 січня 2026 року у світі футболу відкрилось нове зимове трансферне вікно. Професійні клуби мають змогу протягом місяця оформлювати нових гравців та продавати своїх.
Традиційно посеред сезону у команд є змога як підсилитися, так і скинути зайвих гравців, знайшовши їм нові команди. 24 Канал збирає для читачів усе найцікавіше про трансфери цієї зими.
Чого чекати від трансферного вікна?
Зазвичай клуби витрачають великі кошти влітку перед стартом сезону. Проте і зимові трансфери нерідко бували дороговартісними. Вашій увазі – топ-10 найбільших трансферів взимку за всю історію:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
РІК
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Філіппе Коутінью
|
2018
|
Ліверпуль
|
Барселона
|
135 мільйонів євро
|
2
|
Енцо Фернандес
|
2023
|
Бенфіка
|
Челсі
|
121 мільйон євро
|
3
|
Вірджил ван Дейк
|
2018
|
Саутгемптон
|
Ліверпуль
|
84,7 мільйона євро
|
4
|
Душан Влахович
|
2022
|
Фіорентина
|
Ювентус
|
83,5 мільйона євро
|
5
|
Михайло Мудрик
|
2023
|
Шахтар
|
Челсі
|
70 мільйонів євро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
2024
|
Бенфіка
|
ПСЖ
|
65 мільйонів євро
|
7
|
Бруну Фернандеш
|
2020
|
Спортинг
|
Манчестер Юн.
|
65 мільйонів євро
|
8
|
Емерік Ляпорт
|
2018
|
Атлетік
|
Манчестер Сіті
|
65 мільйонів євро
|
9
|
Крістіан Пулішич
|
2019
|
Боруссія Д
|
Челсі
|
64 мільйони євро
|
10
|
П'єр-Емерік Обамеянг
|
2018
|
Боруссія Д
|
Арсенал
|
63,7 мільйона євро
Цієї ж зими чутки прогнозують відхід багатьох зірок зі своїх клубів. Реал готовий попрощатися із Вінісіусом, який залишається в тіні Кіліана Мбаппе та готовий податися в Саудівську Аравію.
Туди ж може відправитись і Мохамед Салах. У грудні єгиптянин вступив у відкритий конфлікт із тренером Ліверпуля Арне Слотом і клуб встав на бік коуча.
Серед українців також є чимало чуток щодо переходів. Активно шукає собі нову команду Артем Довбик, який не має довіру тренера в Ромі. Також у нових клубах можуть опинитися Віталій Миколенко, Анатолій Трубін, Юхим Конопля та Микола Шапаренко.
Відзначимо, що у всіх топ-лігах трансферне вікно закривається ввечері 2 лютого. В Україні ж можливість підписувати нових футболістів діятиме до кінця лютого.
Усі офіційні трансфери та чутки зимового міжсезоння 2026
