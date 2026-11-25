Футболіст ПСЖ Дезіре Дуе може повернутися до колишнього рівня гри лише за кілька років. Французький вінгер почув невтішний прогноз лікаря.

ПСЖ на тривалий час втратив одного зі своїх лідерів під час матчу чемпіонату Франції проти Ніцци (3:2). Фізіотерапевт Флоріан Фореллі прокоментував стан справ 21-річного футболіста для видання RMC Sport.

Коли Дуе гратиме у футбол на власному рівні

За словами медика, терміни відновлення після такої травми давно не є секретом у сучасному футболі. Але усе набагато складніше, коли йдеться про повернення до колишніх ігрових кондицій.

Гравці часто запитують нас, коли вони зможуть повернутися на поле, і ми маємо відповідь: між 8 і 12 місяцями. Але добре, що вони не запитують, коли повернуться на свій попередній рівень, бо в середньому на це потрібно майже 2 – 3 роки,

– заявив Фореллі.

Нагадаємо, що раніше головний тренер команди Іллі Забарного Луїс Енріке відреагував на пошкодження свого підопічного.

Що ще відомо про травму Дуе

Француз став уже другим вінгером команди, який у поточному сезоні отримав подібне пошкодження. Раніше на тривалий термін з футболу "вилетів" Хвіча Кварацхелія. Його публічно підтримав Ілля Забарний.

Наразі ПСЖ активно шукає варіанти поповнення складу після важких травм провідних гравців. Одним з кандидатів на трансфер є футболіст Шахтаря Аліссон Сантана.