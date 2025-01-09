Гравець Тоттенхема прокоментував моторошну травму та втрату свідомості у грі з Ліверпулем

Родріго Бентанкур пережив важкий епізод у грі Кубка ліги. Футболіст залишався деякий час без свідомості, але зараз його життю нічого вже не загрожує.

Цього тижня в Кубку англійської ліги 2024-2025 відбулись перші матчі 1/2 фіналу. У середу, 8 січня, Тоттенхем мінімально переграв Ліверпуль та зробив крок на зустріч фіналу.

До теми Ліверпуль зазнав другої поразки в сезоні: матч проти Тоттенхема ознаменувався жахливою травмою

Уругваєць при свідомості

Втім матч запам'ятався жахливою травмою Родріго Бентанкура. Уругвайський півзахисник несподівано впав на газон та втратив свідомість. Після майже десяти хвилин надавання допомоги гравця винесли на ношах з кисневою маскою.

На щастя, 27-річний Родріго прийшов до тями та навіть міг розмовляти. Після гри Бентанкур виставив фото у себе в інстаграм, заспокоївши фанатів щодо свого стану.

Усе добре, друзі! Дякую за повідомлення. Вітаю з перемогою, хлопці,

– передає 24 Канал слова Бентанкура з його інстаграму.

Натомість тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу зазначив, що в уругвайця серйозна травма голови. Зараз він проходить медичні обстеження, результати яких клуб оприлюднить за готовністю.

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Нагадаємо, що Бентанкур виступав за Бока Хуніорс та Ювентус, а у 2022 році доєднався до Тоттенхема. У складі "шпор" хавбек награв 89 матчів, оформивши 9 голів і 8 асистів.