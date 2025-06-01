Шанс для Луніна залишитися в Реалі: Куртуа отримав травму напередодні клубного ЧС-2025

Мадридський Реал у червні розпочне виступ у клубному чемпіонаті світу. Перед стартом турніру "вершкові" втратили основного голкіпера.

Медична служба Реала виявила травму у бельгійського голкіпера Тібо Куртуа. У 33-річного футболіста діагностували сакроілеїт – запалення крижово-клубового суглоба, пише 24 Канал з посиланням на сайт "вершкових".

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Куртуа знову зазнав травми

"Королівський клуб" не повідомив, коли повернеться на поле їхній основний голкіпер. Загалом тривалість відновлення може варіюватися від кількох тижнів до більш тривалих термінів. Це залежить від тяжкості травми.

Клубний чемпіонат світу-2025 стартує у США вже 13 червня. "Вершкові" свій перший матч зіграють 18 червня проти саудівського Аль-Хіляля. Таким чином черговий шанс може отримати українець Андрій Лунін. Все буде залежати від стану Куртуа та вибору нового головного тренера "галактікос" Хабі Алонсо.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Тібо Куртуа зіграв 46 матчів у всіх турнірах. На рахунку Андрія Луніна 14 поєдинків. Ще в одному матчі на поле виходив 19-річний резервіст Фран Гонсалес.

Лунін незадоволений своїм статусом другого голкіпера. Андрій волів би частіше з'являтися в основі команди. Тож у літнє трансферне вікно українець може залишити "королівський клуб". Тим більше, що пропозицій у нього вистачає. Останнє рішення буде за новим тренером. Цілком можливо, що під час клубного чемпіонату світу Лунін може стати основним голкіпером.