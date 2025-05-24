Шахтар звільнив головного тренера Маріно Пушича

Донецький Шахтар офіційно припинив співпрацю з тренером Маріно Пушичем. Фахівець працював з "гірниками" від жовтня 2023 року.

Разом з Маріно Пушичем клуб залишає весь тренерський штаб. Про це повідомив офіційний сайт "гірників", пише 24 Канал.

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Шахтар подякував Пушичу

Донецький клуб висловив слова вдячності Маріно Пушичу та його тренерському штабу за співпрацю та побажав успіхів у подальшій роботі.

"Дякуємо Маріно Пушичу та його асистентам за самовіддану та якісну роботу, найвищій рівень професіоналізму, особисту мужність і стійкість, за яскраві перемоги, титул і трофеї, красиві й незабутні емоції. Ваші імена та досягнення назавжди вписані в історію «Шахтаря». Окрема подяка за активну підтримку України й українців.

Бажаємо нових професійних звершень, красивих перемог і великих досягнень у майбутньому!", – йдеться у заяві Шахтаря.

Шахтар оголосив відставку Пушича / фото ФК Шахтар

Пушич на чолі "гірників"

Маріно Пушич очолив Шахтар 23 жовтня 2023 року.

Під його керівництвом "гірники" провели 71 офіційний матч, у яких здобули 44 перемоги, 13 поєдинків завершили внічию та зазнали 14 поразок.

Загальна різниця забитих та пропущених м'ячів становить 139:71.

Маріно Пушич разом з гірниками здобув три трофеї: золотий дубль сезону-2023/24 та Кубок України-2024/25.

За підсумком сезону УПЛ-2024/25 "гірники" посіли незвично низьке місце. Донеччани вперше за часи виступів у чемпіонаті України здобули "бронзу".

Наразі невідомо, хто стане наступником Пушича. У турецьких ЗМІ називають, що ймовірним головним тренером Шахтаря стане ексгравець Барселони Арда Туран.