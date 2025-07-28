Скандал на Євро з боксу: тренер влаштував бійку з рефері прямо на рингу
- На чемпіонаті Європи з боксу у сербському Златиборі тренер атакував рефері під час бою між Віктором Майсторовичем і Юсіфом Агхакісієвим.
- Європейська боксерська конфедерація розпочала розслідування, тренера та його спортсмена дискваліфіковано.
Справжній скандал вибухнув на чемпіонаті Європи з боксу серед школярів у сербському Златиборі. Тренер одного з учасників атакував рефері прямо під час бою.
Інцидент стався у поєдинку між 13-річним сербом Віктором Майсторовичем і азербайджанцем Юсіфом Агхакісієвим (категорія до 75 кг). Після чергового попередження бійцю з Азербайджану його тренер втратив самоконтроль, пише 24 Канал.
Читайте також "Св*ні, тут вам не раді": у Грузії спалахнули протести через росіян на ЧС-2025
Інцидент на боксерському Євро
Після того, як рефері виніс повторне попередження його підопічному, тренер увірвався на ринг, штовхнув суддю Стефана Чубалевскі, схопив його за шию і почав душити, намагаючись витягти до краю рингу.
Лише завдяки оперативному втручанню глядачів, офіційних осіб та інших команд вдалося уникнути більшої бійки, хоча ситуація стрімко переросла у масову сутичку.
Європейська боксерська конфедерація вже оголосила про початок розслідування. Як тренера, так і його спортсмена – дискваліфіковано.
Сутичка на турнірі: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно українець Юрій Ковальчук здобув історичне "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства.