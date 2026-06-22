Фредері Леру вже не вперше стикається зі звинуваченнями на свою адресу, але минулого разу скандал вдалося вгамувати. Проте вдруге уникнути відповідальності тренеру, схоже, не вдасться, пише A Bola.

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Який скандал розгорівся у Франції щодо тренера з тріатлону?

44-річний Леру, за інформацію, наданою постраждалими Міністерству спорту Франції, федерації тріатлону та правоохоронцям, вчиняв до своїх підопічних сексуальне насильство, а також вдавався до тортур, змушуючи спортсменок тренуватися на виснаження, принижуючи їх та використовуючи методи психологічного тиску.

Про наругу з боку тренера розповіла поліції Манон Жене – віцечемпіонка світу з тріатлону на довгі дистанції. Завдяки її скарзі проти Леру нарешті розпочали провадження – позов за схожими звинуваченнями у 2018 році тренеру вдалося залагодити без покарання.

Тепер горе-наставник отримав від спортивних дисциплінарних органів відсторонення від професійної діяльності на 12 років. Йому також загрожує ув'язанення, адже прокуратура вже готує справу до судового розгляду. Сам Леру при цьому вперто відкидає вчинення протиправних дій.

Що входить до програми тріатлону?

Тріатлон є популярним олімпійським видом спорту, який поєднує плавання, велоперегони та біг.

Серед професійних тріатлоністів популярні так звані ультрадисципліни, під час яких спортсмени долають за день величезні дистанції. Найпопулярніша така серія – Ironman, в якій для досягнення фінішу доводиться проплисти майже 4 кілометри, проїхати 180-кілометрову велогонку і пробігти марафон на 42 кілометри.