Ліверпуль залишився без головного тренера на найближчі матчі АПЛ: що сталось із Арне Слотом

Нідерландський фахівець буде змушений пропустити ігри проти Ньюкасла та Саутгемптона. Втім і без цього Ліверпуль почуває себе впевнено в чемпінаті Англії.

Ліверпуль демонструє неймовірні результати цього сезону. Мерсисайдці впевнено лідирують в чемпіонаті Англії та є одними з фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів.

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Слот забанений

В середині лютого "червоні" втратили очки у мерсисайдському дербі проти Евертона (2:2). "Іриски" вирвали нічию у компенсований час, тому гравці та тренери Ліверпуля пережили емоційну кінцівку матчу.

Через це наставник команди Арне Слот пішов спілкуватися із арбітром Майклом Олівером. Вочевидь, нідерландець сказав судді щось образливе, через що отримав червону картку.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на FA, Арне отримав дискваліфікацію на два матчі за нецензурні слова. Також Слот має сплатити штраф у розмірі 70 тисяч фунтів.

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Коуч визнав свою провину та готовий відсидіти бан. Таким чином, Слот не буде присутнім на матчах проти Ньюкасла та Саутгемптона, які пройдуть 26 лютого та 8 березня відповідно.

Відзначимо, що Ліверпуль має 11-очковий відрив від Арсеналу в АПЛ, зігравши при цьому на матч більше. В Лізі чемпіонів в 1/8 фіналу "червоні" протистоятимуть ПСЖ.