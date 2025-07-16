Лунін отримав три пропозиції від клубів АПЛ: українець прийняв рішення щодо свого майбутнього

Вже декілька років поспіль ходять розмови про можливий трансфер Андрія Луніна з Реала. Він хоче мати більше ігрової практики, але постійно сподівається, що отримає її саме в мадридському клубі.

В нинішнє літнє трансферне вікно український воротар отримав три цікаві пропозиції з Англії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.fr. Проаналізувавши їх, голкіпер "вершкових" прийняв рішення щодо свого майбутнього.

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Чи змінить клубну прописку Лунін?

Андрія Луніна у своєму складі хотіли бачити Астон Вілла, Челсі та Манчестер Юнайтед. Однак воротар збірної України Лунін вирішив залишитися ще на один сезон у Мадриді.

Зазначається, що 25-річний голкіпер задоволений стабільністю та вимогливою атмосферою, яка панує в Реалі. Попри те, що Хабі Алонсо не є прихильником великої ротації на воротарській позиції, він планує продовжити кар'єру в "королівському клубі" навіть ціною майже повної відсутності ігрового часу.

До слова. В кампанії-2024/2025 Андрій Лунін провів 14 поєдинків у складі "вершкових". У них він пропустив 19 голів і шість разів залишав свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Лунін візьме участь у благодійній вечері, яку організовує Олександр Усик перед битвою з Даніелем Дюбуа.