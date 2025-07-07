Усик проти Ф'юрі: все, що відомо про пекельну трилогію – чи реальний третій бій

Якщо розмови щодо можливого третього бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі точились після реваншу, то тепер вони набули ще більшого розголосу. Все після нещодавнього анонсу "Циганського короля".

Британський колишній боксер назвав дату та місце проведення третього двобою із українським чемпіоном. 24 Канал зібрав усе, що з'явилось навколо можливої трилогії Усик – Ф'юрі.

До теми Ф'юрі може повернутися в бокс: Тайсон зробив гучну заяву та згадав про Усика

Протистояння Усик – Ф'юрі

У 2024-му році Усик двічі переміг Ф'юрі, завдавши йому дебютних поразок у професійній кар'єрі. Перша із них була 18 травня, коли Олександр переміг за роздільним рішенням суддів. Тоді українець став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Реванш був запланований на 21 грудня минулого року. Однак на кону другого бою не було захисту звання "абсолюта" для Усика. Олександр відмовився від поясу IBF та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Попри це реванш не втратив цікавості та уваги. Щоправда, у другому поєдинку перемога Усика була ще переконливішою. Ус троє суддів віддали перемогу українцю.

До слова. Обидва поєдинки Усик – Ф'юрі відбулись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Після цих поразок "Циганський король" вчергове пішов на пенсію, оголосивши про це рішення на початку 2025 року. Відтоді у боксерській спільноті почали прогнозувати, чи побачать вони рано, чи пізно повернення Тайсона у профі-ринг.

Тоді Усик заявив, що розглядає третій бій проти Ф'юрі, як варіант свого прощального поєдинку. Водночас Ф'юрі приписували, що лише британська битва проти Ентоні Джошуа змусить Тайсона повернутись у ринг. Але Ф'юрі настільки несподіваний, що перевернув усе із ніг на голову.

Тайсон анонсував трилогію із Усиком

3 липня 2025 року Ф'юрі у своїх соцмережах анонсував трилогію із Усиком. Начебто третій бій запланований на 18 квітня 2026 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Також Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх пригадував розмову із Ф'юрі, у якій останній пообіцяв повернутись у ринг.

Перед цим Тайсон у притаманному для себе стилі розкритикував потужність та силу ударів Усика.

Я знаю, що в Усика не має сили. Він завдав мені найкращі удари у першому поєдинку і так і не зміг збити мене з ніг. Так про яку силу мова?

– заявив Ф'юрі.

Після свого анонсу про трилогію "Циганський король" заявив, що найближчими місяцями прийме фінальне рішення щодо свого ймовірного повернення у ринг. Водночас дружина ексбоксера запевнила його, що прийме будь-яке ухвалене рішення Тайсона.

Реакція команди Усика на заяву Ф'юрі

У команді Олександра Усика доволі спокійно відреагували на несподівані слова Тайсона, який полюбляє відзначатись одіозними та гучними заявами. Директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що наразі в Усика є важливіший бій, аніж трилогія із Ф'юрі. Він зробив акцент на реванші Олександра проти Даніеля Дюбуа, який повинен відбутись 19 липня на "Вемблі".

Триразове абсолютне чемпіонство – зараз це головна мета Коли вона буде досягнута і все вщухне, ми будемо готові до наступного виклику,

– наголосив Лапін.

На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Водночас він не відкинув варіанту проведення трилогії. За його словами, сторони Усика та Ф'юрі ще після реваншу почали вести розмови.

Начепив на секс-ляльку зображення Усика: провокація від Ф'юрі

Ф'юрі ж продовжує зачіпляти та провокувати Усика через своєї соцмережі. 5 липня в інстаграмі Тайсона з'явилось відео із секс-лялькою. Все б нічого, якби на місці обличчя ляльки не було зображення Олександра.

У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки його будуть тр***ти,

– сказав Тайсон.

Відео Ф'юрі із секс-лялькою із обличчям Усика

6 липня у профілі Тайсона в інстаграмі з'явилось нове відео із цією лялькою із зображенням українського боксера. Британець у відео постав із білявою перукою на голові, сидячи в автомобілі.

Друге відео Ф'юрі із секс-лялькою із зображенням Усика

У коментарях під відео такий контент Тайсона розвеселив його аудиторію. Щоправда, Усик наразі ніяк не реагує на такі образливі ролики.

"Циганський король" забрехався

Згодом оточення близьке до Тайсона повідомило, що між командами Ф'юрі та Олександра Усика немає жодних домовленостей щодо трилогії. Перемовин між ними не було, інформувало Boxing Scene.

Водночас стало відомо, що 18 квітня 2026 року лондонська арена "Вемблі" вже "забита". Тому у цю дату провести третій бій між Усиком і Ф'юрі неможливо.

Реакція про ймовірну трилогію Усик – Ф'юрі

Боксерська спільнота активно обговорює заяву Ф'юрі про трилогію із Усиком. Щоправда, далеко не усі бачать сенс у третьому бою супертяжів.

До прикладу, промоутер Едді Хірн розкритикував бажання Тайсон втретє вийти в один ринг із українським чемпіоном світу. Таким чином, він уникає поєдинку із його клієнтом Ентоні Джошуа.

За словами відомого промоутера, він був упевнений, що рано, чи пізно Тайсон відновить кар'єру. Однак ніколи прямо не скаже, що хоче побоксувати із Ей Джеєм.

Але хороша річ у тому, що він заговорив про третій бій з Усиком – це реакція, яку видно в мережі. При всій повазі, це нікому не цікаво. Усі хочуть лише бій з Джошуа. Тож ми просто будемо робити своє, він – своє, а там побачимо, до чого все дійде,

– сказав Хірн.

Водночас колишній британський боксер Карл Фроч теж не бачить сенсу у проведенні цього бою. Він гадає, що "Циганському королю" потрібно залишатись на пенсії, змирившись із двома поразками від Усика.

Він провів з ним перший бій, і це щастя, що його не відправили в нокаут у дев’ятому раунді. Рефері фактично втрутився і врятував його. Потім він отримує реванш, пробує ще раз – і знову програє. Немає нічого ганебного в тому, щоб програти такому хлопцеві, як Олександр Усик. Він один із найкращих у цій справі,

– заявив Фроч.

Також негативно висловився про трилогію ветеран боксу Дерек Чісора. За його словами, ніхто не захоче бачити третій бій між Усиком і Ф'юрі. Уболівальники вже двічі бачили один і той же переможний результат для українця.

Нащо нам на це дивитись? Що Тайсон може зробити нового? Нічого. Ми хочемо побачити його бій проти Ентоні Джошуа і нічого більше,

– запевнив Чісора.

Можна лише гадати, чи погодиться Усик на третій бій із Ф'юрі. Можливо, на такій ноті Олександр спробує попрощатись із професійним рингом?