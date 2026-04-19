Українець Анатолій Трубін витягнув пенальті в дербі та допоміг Бенфіці здобув важливу перемогу

Цими вихідними в чемпіонаті Португалії відбулись матчі 30-го туру сезону 2025 – 2026. Центральна битва вікенду відбулась в Лісабоні за участі місцевих команд.

В битві грандів зійшлись суперники по столичному дербі Спортинг та Бенфіка. Команди ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів між собою, повідомляє 24 Канал.

Як Трубін знову став героєм?

Для українців цей матч особливо був цікавим завдяки наявності наших земляків у Бенфіці. Анатолій Трубін знову отримав місце у старті "орлів", а сь Георгій Судаков залишився на лаві запасних.

Зрештою нашому кіперу вдалось стати одним з найкращих гравців зустрічі. Загалом воротар здійснив п'ять сейвів, а в першом таймі ще й ефектно відбив пенальті від Суареса.

Ймовірно, це дало поштовх Бенфіці, адже за кілька хвилин гості самі отримали право на 11-метровий. Його впевнено реалізував Шелдеруп, вивівши "орлів" вперед.

Спортингу вдалось відігратися в середині другого тайму зусиллями Моріти. Нічия була на користь "левів", проте Бенфіці вдалось таки вигризти три очки.

Рафа Сілва вдало вийшов на заміну та у компенсований час приніс команді Моурінью перемогу (2:1). Лісабонський клуб продовжує йти без поразок в чемпіонаті.

Які шанси у Бенфіки на місце в ЛЧ?