Українець Анатолій Трубін витягнув пенальті в дербі та допоміг Бенфіці здобув важливу перемогу
- Анатолій Трубін відбив пенальті в матчі проти Спортинга.
- Кіпер допоміг Бенфіці здобути перемогу 2:1 та вийти на друге місце в чемпіонаті Португалії.
Цими вихідними в чемпіонаті Португалії відбулись матчі 30-го туру сезону 2025 – 2026. Центральна битва вікенду відбулась в Лісабоні за участі місцевих команд.
В битві грандів зійшлись суперники по столичному дербі Спортинг та Бенфіка. Команди ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів між собою, повідомляє 24 Канал.
Як Трубін знову став героєм?
Для українців цей матч особливо був цікавим завдяки наявності наших земляків у Бенфіці. Анатолій Трубін знову отримав місце у старті "орлів", а сь Георгій Судаков залишився на лаві запасних.
Зрештою нашому кіперу вдалось стати одним з найкращих гравців зустрічі. Загалом воротар здійснив п'ять сейвів, а в першом таймі ще й ефектно відбив пенальті від Суареса.
Ймовірно, це дало поштовх Бенфіці, адже за кілька хвилин гості самі отримали право на 11-метровий. Його впевнено реалізував Шелдеруп, вивівши "орлів" вперед.
Спортингу вдалось відігратися в середині другого тайму зусиллями Моріти. Нічия була на користь "левів", проте Бенфіці вдалось таки вигризти три очки.
Рафа Сілва вдало вийшов на заміну та у компенсований час приніс команді Моурінью перемогу (2:1). Лісабонський клуб продовжує йти без поразок в чемпіонаті.
Які шанси у Бенфіки на місце в ЛЧ?
- Завдяки цьому успіху Бенфіка обійшла Спортинг та піднялась на друге місце, яке дає путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Правда, леви" відстають лише на один бал та мають матч в запасі.
- Лідером залишається Порту, який має гандикап у 5 очок над Бенфікою. Якщо ж "орлам" вдасться випередити "драконів", то команда напряму потрапить в основний раунд Ліги чемпіонів.
- Відзначимо, що поточний сезон є надуспішним для Анатолія Трубіна. Українець відіграв 46 матчів за Бенфіку, в яких оформив аж 20 кліншитів.
- Ба більше, у Лізі чемпіонів Трубін примудрився забити у ворота Реала, що дозволило його команді потрапити у плей-оф. Що ж стосується Судакова, то у 2026 році він втратив місце в основі.
- На рахунку хавбека по 4 голи та асисти у 37-ми матчах. Раніше повідомлялось, що Георгій може залишити Бенфіку влітку 2026-го через відсутність ігрової практики.