Sport News 24 Футбол
19 квітня, 23:51
Українець Анатолій Трубін витягнув пенальті в дербі та допоміг Бенфіці здобув важливу перемогу

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Анатолій Трубін відбив пенальті в матчі проти Спортинга.
  • Кіпер допоміг Бенфіці здобути перемогу 2:1 та вийти на друге місце в чемпіонаті Португалії.

Цими вихідними в чемпіонаті Португалії відбулись матчі 30-го туру сезону 2025 – 2026. Центральна битва вікенду відбулась в Лісабоні за участі місцевих команд.

В битві грандів зійшлись суперники по столичному дербі Спортинг та Бенфіка. Команди ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів між собою, повідомляє 24 Канал.

Як Трубін знову став героєм?

Для українців цей матч особливо був цікавим завдяки наявності наших земляків у Бенфіці. Анатолій Трубін знову отримав місце у старті "орлів", а сь Георгій Судаков залишився на лаві запасних.

Зрештою нашому кіперу вдалось стати одним з найкращих гравців зустрічі. Загалом воротар здійснив п'ять сейвів, а в першом таймі ще й ефектно відбив пенальті від Суареса.

Ймовірно, це дало поштовх Бенфіці, адже за кілька хвилин гості самі отримали право на 11-метровий. Його впевнено реалізував Шелдеруп, вивівши "орлів" вперед.

Спортингу вдалось відігратися в середині другого тайму зусиллями Моріти. Нічия була на користь "левів", проте Бенфіці вдалось таки вигризти три очки. 

Рафа Сілва вдало вийшов на заміну та у компенсований час приніс команді Моурінью перемогу (2:1). Лісабонський клуб продовжує йти без поразок в чемпіонаті.

Які шанси у Бенфіки на місце в ЛЧ?

  • Завдяки цьому успіху Бенфіка обійшла Спортинг та піднялась на друге місце, яке дає путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Правда, леви" відстають лише на один бал та мають матч в запасі.
  • Лідером залишається Порту, який має гандикап у 5 очок над Бенфікою. Якщо ж "орлам" вдасться випередити "драконів", то команда напряму потрапить в основний раунд Ліги чемпіонів.
  • Відзначимо, що поточний сезон є надуспішним для Анатолія Трубіна. Українець відіграв 46 матчів за Бенфіку, в яких оформив аж 20 кліншитів.
  • Ба більше, у Лізі чемпіонів Трубін примудрився забити у ворота Реала, що дозволило його команді потрапити у плей-оф. Що ж стосується Судакова, то у 2026 році він втратив місце в основі.
  • На рахунку хавбека по 4 голи та асисти у 37-ми матчах. Раніше повідомлялось, що Георгій може залишити Бенфіку влітку 2026-го через відсутність ігрової практики.