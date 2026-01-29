Не розуміються у футболі: УЄФА двічі проігнорувала Трубіна у голосуваннях за найкращих

Анатолій Трубін став абсолютним героєм дня у Лізі чемпіонів завдяки голу у ворота Реала. Проте експерти УЄФА феноменальне досягнення українського голкіпера ніби навмисно не помітили.

Керівники європейського футболу ухвалили два дуже дивних рішення за підсумками поєдинку Бенфіки з мадридським грандом. Йдеться про визначення найкращого гравця матчу та всього ігрового тижня, як видно з офіційного сайту УЄФА.

Що зробила УЄФА щодо Трубіна?

Попри значення голу українця Реалу та абсолютне захоплення з боку експертної спільноти та вболівальників, УЄФА вирішили не включити Анатолія до списку претендентів на звання найкращого футболіста 8-го туру Ліги чемпіонів.

Відвідувачам сайту пропонують обрати серед МакАллістера з Ліверпуля, Тілльмана з Баєра, Жоао Педро з Челсі та Ск'єльдерупа з Бенфіки. Дивно бачити у цій когорті партнера Трубіна по команді, але не його самого.

Норвежець також став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА й отримав одразу після фінального свистка відповідну статуетку. Хоча не будь голу Трубіна – його дубль у ворота Реала нічого б не означав для команди.

Єдине, в чому експерти УЄФА проявили бодай трохи компетентності – це у списку претендентів на гол дня. Якби Трубіна не було й тут, виникли б питання до того, чи взагалі організатори змагань дивляться футбол.

Як футбольний світ відреагував на гол Трубіна?