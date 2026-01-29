Не разбираются в футболе: УЕФА дважды проигнорировала Трубина в голосованиях за лучших

Анатолий Трубин стал абсолютным героем дня в Лиге чемпионов благодаря голу в ворота Реала. Однако эксперты УЕФА феноменальное достижение украинского голкипера будто намеренно не заметили.

Руководители европейского футбола приняли два очень странных решения по итогам поединка Бенфики с мадридским грандом. Речь идет об определении лучшего игрока матча и всей игровой недели, как видно из официального сайта УЕФА.

Что сделала УЕФА по Трубину?

Несмотря на значение гола украинца Реалу и абсолютное восхищение со стороны экспертного сообщества и болельщиков, УЕФА решили не включить Анатолия в список претендентов на звание лучшего футболиста 8-го тура Лиги чемпионов.

Посетителям сайта предлагают выбрать среди МакАллистера из Ливерпуля, Тилльмана из Байера, Жоао Педро из Челси и Скьельдерупа из Бенфики. Странно видеть в этой когорте партнера Трубина по команде, но не его самого.

Норвежец также стал лучшим игроком матча по версии УЕФА и получил сразу после финального свистка соответствующую статуэтку. Хотя не будь гола Трубина – его дубль в ворота Реала ничего бы не значил для команды.

Единственное, в чем эксперты УЕФА проявили хоть немного компетентности – это в списке претендентов на гол дня. Если бы Трубина не было и здесь, возникли бы вопросы к тому, вообще ли организаторы соревнований смотрят футбол.

