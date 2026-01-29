Руководители европейского футбола приняли два очень странных решения по итогам поединка Бенфики с мадридским грандом. Речь идет об определении лучшего игрока матча и всей игровой недели, как видно из официального сайта УЕФА.
Смотрите также Сумасшедший момент, – Трубин прокомментировал свой эпохальный гол в ворота Реала в ЛЧ
Что сделала УЕФА по Трубину?
Несмотря на значение гола украинца Реалу и абсолютное восхищение со стороны экспертного сообщества и болельщиков, УЕФА решили не включить Анатолия в список претендентов на звание лучшего футболиста 8-го тура Лиги чемпионов.
Посетителям сайта предлагают выбрать среди МакАллистера из Ливерпуля, Тилльмана из Байера, Жоао Педро из Челси и Скьельдерупа из Бенфики. Странно видеть в этой когорте партнера Трубина по команде, но не его самого.
Норвежец также стал лучшим игроком матча по версии УЕФА и получил сразу после финального свистка соответствующую статуэтку. Хотя не будь гола Трубина – его дубль в ворота Реала ничего бы не значил для команды.
Единственное, в чем эксперты УЕФА проявили хоть немного компетентности – это в списке претендентов на гол дня. Если бы Трубина не было и здесь, возникли бы вопросы к тому, вообще ли организаторы соревнований смотрят футбол.
Как футбольный мир отреагировал на гол Трубина?
- Бывшие звезды европейских грандов, а ныне эксперты и функционеры остались в восторге от гола голкипера на последних секундах матча, который вывел Бенфику в плей-офф.
- Жозе Моуринью признался, что еще никогда за его длительную карьеру с ним не происходила подобная ситуация.
- Сам Трубин посвятил свой гол Украине, которая не сдается и борется до последнего.