Божевільний момент, – Трубін прокоментував свій епохальний гол у ворота Реала в ЛЧ
- Анатолій Трубін, воротар Бенфіки, забив вирішальний гол у матчі проти Реала, який вивів команду в плей-оф Ліги чемпіонів.
- Це зробило Трубіна п'ятим воротарем в історії турніру, який забив гол, і першим, чий м'яч безпосередньо вплинув на вихід команди в наступний етап.
У середу, 28 січня, відбулися матч останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з них Бенфіка вдома приймала Реал.
Головним героєм зустрічі став воротар "орлів" Анатолій Трубін, який вивів свою команду в раунд плей-оф, забивши гол на останніх секундах поєдинку. Після гри українець поділився емоціями від свого взяття воріт, інформує A Bola.
Що сказав Трубін про свій гол?
Його команда перемагала з рахунком 3:2, проте цього було недостатньо. На той момент уже всі інші матчі було завершено й португальцям потрібна була перемога з різницею у два м'ячі.
Їх останнім шансом став штрафний удар. Анатолій пригадав, як усе сталось і що він відчув після свого удару головою, який без перебільшення став історичним.
Я побачив, що всі кажуть мені піднятися, тож пішов у штрафний майданчик і не знаю... Не знаю, що сказати. Божевільний момент. Був схожий момент проти Порту, я був близько. Тепер я це зробив. Не знаю, що сказати. Я не звик забивати. Мені 24 роки, і це вперше. Неймовірно,
– сказав Трубін.
Гол Трубіна у ворота Реала: дивіться відео
Зазначимо, що український воротар увійшов в історію Ліги чемпіонів. Він став лише п'ятим воротарем, якому вдалося відзначитися забитим м'ячем у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.
До цього подібне вдавалося лише Гансу-Йоргу Бутту (3 голи), Вінсенту Еньєамі (1 гол), Івану Проведелю (1 гол) і Сінану Болату (1 гол). Тільки останні двоє забивали гол із гри, проте нікому раніше не вдавалося завдяки цьому виводити свою команду у плей-оф турніру.
Що відомо про кар'єру Трубіна?
Анатолій є вихованцем донецького Шахтаря, звідки й перейшов у Бенфіку у 2023 році.
За даними Transfermarkt, це був його 252-й матч у кар'єрі на дорослому рівні. Він уперше відзначився голом.
У його колекції наразі є п'ять трофеїв. Два з них він виграв з "орлами" – Суперкубок Португалії та Кубок ліги.